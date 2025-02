Nach Streit mit Laura Maria Rypa – Sarah Engels zieht drastische Konsequenzen

Die Situation zwischen Laura Maria Rypa und Sarah Engels spitzt sich immer mehr zu. Gerade erst lieferten sich die Verlobte von Sänger Pierto Lombardi und seine Ex einen heftigen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit. Daraufhin ging Sarah mit einer Unterlassungsklage in die Offensive.

Jetzt meldet sich die 32-Jährige auf Instagram zu Wort – und zieht knallharte Konsequenzen.

Sarah Engels zieht drastische Konsequenzen

Im Hause Lombardi herrscht dicke Luft. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten und öffentlichem Schlagabtausch zwischen Pietros Verlobten und seiner Ex-Frau Sarah Engels. Im Zentrum des Disputs: Pietros und Sarahs gemeinsamer Sohn Alessio (8). Zuletzt gipfelte der Streit in einer Unterlassungsklage, in der Sarah Engels Laura Maria Rypa verbieten möchte, Alessios Namen in der Öffentlichkeit zu nennen.

Und dabei möchte Sarah Engels mit gutem Beispiel vorausgehen. Auf der Social-Media-Plattform Instagram schreibt die Sängerin: „Das einzig Wichtige, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass mein Sohn vollständig aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Auch ich werde ihn auf meinen sozialen Netzwerken weder bildlich noch namentlich stattfinden lassen.“ Weiter möchte die 32-Jährige sich nicht dazu äußern, da es nicht in die Öffentlichkeit gehöre, schreibt sie weiter.

„An Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen“

„Deshalb wünsche ich mir, dass alle Beteiligten dies zum Wohl meines Kindes genauso handhaben“, fügt Sarah Engels noch hinzu. Doch auch ihr Ex Pietro ließ das nicht unkommentiert. In seiner Instagram-Story verkündet er: „Es ist an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen, dass man jetzt so auf Übermutter macht.“ Er findet, statt einer Klage hätte Sarah auch einfach ihm und Laura Maria eine Nachricht schreiben können.

„Mit so einem Anwaltsbrief, das ist einfach ohne Niveau“, legt der Sänger nach. Doch ernsthafte Sorgen macht er sich nicht: „Die Klage wird eh nicht durchgehen“, meint Lombardi.