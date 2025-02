Titanic-Ausstellung in Köln: Und plötzlich taucht Sarah Engels auf den Grund des Meeres

Sie ist schon vor weit mehr als einhundert Jahren gesunken, das berühmteste Schiff der Welt wird sie jedoch für immer bleiben: Die Titanic. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 sank das damals modernste Schiff seiner Zeit nach einer Kollision mit einem Eisberg. Ein Mythos war geboren. Einer, der bis heute anhält, und nun Mittelpunkt einer Ausstellung in Köln ist.

Am Donnerstag (6. Februar 2025) feierte „Titanic: Eine Immersive Reise“ seinen Auftakt. Und das mit Starbesetzung. Ob Sarah Engels samt Ehemann Julian, „First Dates“-Barmann Nic Shanker oder Moderatorin Aleksandra Bechtel … sie alle waren gekommen, um einmal einen Rundgang durch die legendäre Titanic zu machen.

Titanic-Ausstellung in Köln mit VR-Erlebnis

Und sie wurden nicht enttäuscht. Über 300 Artefakte aus der damaligen Zeit, Fotografien, Nachbildungen von Reling und Rettungsboot, eine originale Menükarte der dritten Klasse, ja gar ein VR-Erlebnis sind Teil der Ausstellung. Wobei Letzteres nun wirklich das Highlight eben jener darstellte. Mitsamt einer Virtual-Reality-Brille werden die Besucher auf eine immersive Reise durch das Schiff geschickt, man geht durch die Gänge, darf einen Blick in den pompösen Ballsaal werfen, reist mit einem U-Boot bis auf den Grund des Meeres, um das Wrack des legendären Schiffes zu erkunden.

Die Speisekarte der dritten Klasse auf der Titanic. Foto: Dominik Göttker

Eine Reise für Menschen mit Wellen-tauglichem Magen, kann einem doch an der einen oder anderen Stelle ein wenig schwindelig werden. Ob vor Ehrfurcht oder aufgrund der modernen Technologie – das muss jeder selbst entscheiden.

Für Fans des Schiffes und auch des Filmes mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet dürfte die Kölner Ausstellung aber schon jetzt eines der Kultur-Highlights des Jahres in der Domstadt sein. Geschichte trifft hier auf modernste Darstellungsmethoden. Mythos auf Realität. Und der eine oder andere Selfie-Spot ist auch garantiert. Das fanden auch Sarah Engels und ihr Julian schnell heraus, die nicht nur per VR-Brille zum Wrack des Schiffes tauchten, sondern auch eng umschlungen – wie einst Jack und Rose – ins Blau des Meeres schauten. Da könnte man fast vergessen, wie schrecklich der Film endet.

„Titanic: Eine immersive Reise“ öffnet am Freitag (7. Februar 2025) in der Oskar-Jäger-Straße 99 in Köln seine Gangway. Für Erwachsene kostet das Ticket 32 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen 24 Euro.