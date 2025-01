Streit zwischen Sarah Engels und Laura macht Fans sprachlos – „Sind schockiert“

Am Donnerstag (30. Januar) lieferten sich Sarah Engels und Laura Maria Rypa hitzige Diskussionen auf Instagram (wir berichteten) und warfen mit Vorwürfen um sich. Auslöser war ein Video von Sarah Engels und Evelyn Burdecki, die bald in der Show „Schlag den Star“ gegeneinander antreten.

Es war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis die Situation eskaliert. Bisher hatten einige Fans nämlich immer wieder vermutet, dass die beiden Frauen nicht die besten Freundinnen seien. Das bestätigt sich nun nach dem handfesten Streit zwischen Sarah Engels und Laura Maria Rypa, der zahlreiche Fans einfach nur fassungslos macht.

Sarah Engels vs. Laura Maria Rypa: DAS sagen die Fans

Das war anscheinend einer zu viel. Nachdem in dem Video von Sarah Engels und Evelyn Burdecki eine Anspielung auf Pietro Lombardi gemacht wurde, geht seine Partnerin Laura Maria Rypa an die Decke. In ihrer Instagramstory meldet sie sich zu Wort und kritisiert die vermeintliche Spitze von Sarah Engels.

+++ Sarah Engels entdeckt Mädchen im Publikum: Sie zögert keine Sekunde +++

Daraufhin reagiert auch die Schlagersängerin deutlich, sodass es zu einem verbalen Schlagabtausch auf Instagram kommt. Die Fans schlagen sich dabei schnell auf eine Seite und werden deutlich. Team Sarah schreibt beispielsweise:

„Oh mein Gott. Jetzt veröffentlicht Laura auch noch private Nachrichten, wie kindisch ist das bitte?“

„Laura nutzt jede Gelegenheit, um sich ins Gespräch zu bringen. Wenn man nichts kann, muss man es doch offensichtlich auf diese Art und Weise machen.“

„Wie dämlich, dass Laura nun ausflippt… Finde die Vorwürfe noch viel lustiger: Sarah würde etwas in der Öffentlichkeit austragen? Sie hält sich doch immer raus?“

Auf der anderen Seite stellen sich die Fans von Laura Maria Rypa hinter sie und ätzen gegen Sarah Engels:

„Wir alle sind schockiert. Und dann findet Hass in der eigenen Familie statt! Sollten wir Frauen uns nicht gegenseitig pushen?“

„Die Reaktion von Sarah finde ich schlimm, da sieht man wie sie wirklich ist.“

„Was ich gerade ganz schlimm finde: Sarah hat alle Kritik gegen sie selbst gelöscht, aber die Hasskommentare gegen Laura stehen gelassen und die Kommentarfunktion deaktiviert.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Übrigens: Die Männer der beiden, Julian Engels und Pietro Lombardi, haben sich in den Streit nicht eingemischt. Ein Statement der beiden lässt bis zuletzt auf sich warten. Doch eins ist klar: Das letzte Wort dürfte hier noch lange nicht gesprochen sein.