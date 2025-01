Streit eskaliert: Laura Maria Rypa vs. Sarah Engels – „Es reicht!“

Zwischen Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) herrscht dicke Luft. Doch eine Sache haben die beiden Frauen gemeinsam: Pietro Lombardi (32). Der „DSDS“-Star war mit Sarah Engels verheiratet und die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Alessio. Nach der Trennung fand Pietro sein Glück bei Laura, und die beiden haben inzwischen zwei Söhne zusammen.

Während sich Laura Maria aus den Streitigkeiten zwischen Pietro und Sarah immer zurückhielt, platzt ihr nun der Kragen. In einer emotionalen Instagram-Story am Donnerstag (30. Januar) meldet sich Laura Maria zu Wort: „Es reicht!“ Grund für ihren Ausbruch sind angeblich die ständigen Spitzen von Engels, die in ihrem jüngsten Video zur Ankündigung von „Schlag den Star“ mit Evelyn Burdecki (36) einmal mehr gegen Laura Maria und Pietro stichelte.

Laura Maria Rypa: Sie bricht ihr Schweigen

„Ich bin leider an einen Punkt gekommen – und ich sage bewusst leider, weil ich sowas wirklich nicht öffentlich machen will“, erklärt die Influencerin ihren Fans. „Ich habe mich immer bewusst daraus gehalten und nie was dazu gesagt […], aber irgendwann reicht es, weil ich als Partnerin immer zusehen musste, immer die Dumme war, immer alles mit mir machen lassen musste, gefallen lassen musste, irgendwann reicht es halt einfach.“

+++ Auch interessant: Sarah Engels entdeckt Mädchen im Publikum: Sie zögert keine Sekunde+++

Besonders die „unterbewussten Sticheleien“ bei der Schwangerschaft und der Babyparty hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. „Jetzt schon wieder dieses Video, das man so einen Satz mit reinbringen muss … Wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein!“, so die Influencerin aufgebracht. Nachdem Laura Maria einen Kommentar zu Sarahs Video abgegeben hatte, wurde sie von der Sängerin blockiert und erhielt eine private Nachricht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich möchte diese Nachricht lieber nicht veröffentlichen, da man sonst auch andere unschöne Dinge sehen würde“, so Laura Maria.

Laura Maria fragt sich, warum Sarah Engels immer wieder alte Geschichten hochholen müsse. „Ich finde es einfach nur unfassbar traurig“, sagt sie und richtet einen direkten Appell an Sarah: „Hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide worum.“