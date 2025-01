Sarah Engels entdeckt Mädchen im Publikum: Sie zögert keine Sekunde

Am 24. Januar 2025 erlebten die Gäste von Sarah Engels´ Couch Konzert in der Strudelbachhalle in Weissach einen unvergesslichen und hochemotionalen Abend. Die Sängerin glänzte wie gewohnt mit ihrer besonderen Stimme.

Doch das eigentliche Highlight überlies Sarah jemand ganz anderem – einer kleinen siebenjährigen Konzertbesucherin. Ihr schenkte sie ein ganz besonderes Duett. Von Anfang an war die ehemalige Zweite der RTL-Castingshow DSDS fasziniert und zutiefst gerührt. Ihre Bewunderung war sogar so groß, dass sie diesen unvergesslichen Moment mit ihren Followern auf Instagram teilte.

Sarah Engels und ein kleiner Konzertgast singen unvergessliches Duett

Durch ihr buntes, glitzerndes Plakat mit den Worten „Liebe Sarah! Darf ich bitte, bitte mit dir singen?“ in Großbuchstaben stach sie Sarah Engels sofort ins Auge. Sie zögerte keine Sekunde und wollte dem kleinen Konzertbesucher ein unvergessliches Duett schenken. Was dann aber geschah, rührte alle anwesenden Gäste: Gemeinsam sangen sie den Song „Flügel in Gedanken“ und die Kleine entpuppte sich als echtes Gesangstalent!

+++ Ebenfalls sehr interessant: Dschungelcamp höchste Gage: Enthüllt! DAS war die höchste Summe, die es bislang gab +++

Dieser unglaubliche Mut, das bemerkenswerte Talent und die beeindruckende Stärke des kleinen Mädchens sollten nicht nur von 400 Menschen in der Strudelbachhalle gesehen werden. Nein! Sarah konnte nicht anders, als diesen emotionalen Moment mit ihren rund 1,8 Millionen Instagram-Followern in einem Reel zu teilen.

Sarah Engels zeigt sich überwältigt

Die Sängerin bewunderte das Mädchen und adelte sie. Voller Freude widmete sie ihr diese Zeilen: „Und manchmal werden Träume wahr – mit 7 Jahren sich zu trauen auf der Bühne zu stehen und dann so zu singen. Unglaublich! In deinem Alter habe ich fast keinen Ton rausbekommen vor Nervosität. Du kannst so stolz auf dich sein, kleine Maus.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In kürzester Zeit eroberte dieses emotionale Video die Herzen zahlreicher Menschen. Unglaubliche 42.000 Gefällt mir-Angaben und eine Flut von überwältigten, gerührten Fanreaktionen fluteten unter dem Reel. Eine Fanreaktion ragt dabei regelrecht heraus: So forderte eine Userin Sarah Engels auf, zukünftig diese emotionale Ballade gemeinsam mit der kleinen Maus als Hit zu veröffentlichen.

„Wow, ein riesiges Löwenherz hat die Kleine. So viel Mut!“

Hier ein kleiner Auszug der User-Kommentare:

„Boah Sarah. Gänsehaut ist dieses Mal untertrieben. Das sind Hautgänse hier.“

„Wie schön! Ich hatte direkt Gänsehaut.“

„Wow, ein riesiges Löwenherz hat die Kleine. So viel Mut!“

„Wow, das berührt mich so sehr. Nicht nur, wie wunderschön das Lied von euch beiden gesungen wurde, sondern auch, wie einfühlsam Sarah war. So herzlich, sie war in dem Moment nur für das Mädchen da. Einfach wunderwunderschön.“

„Mir kam Gänsehaut, als die Kleine angefangen hat zu singen.“

„Mega tolles Bild. Nimm das Lied bitte mit der kleinen Maus zusammen auf und bring es raus, das hört sich so dermaßen gut an.“

„Das wird sie nie vergessen.“

Fest steht: Dieses unvergessliche Erlebnis wird sowohl das Mädchen als auch Sarah Engels für immer begleiten. Und die Frage, ob der Wunsch der Instagram-Userin tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, lässt die Fans gespannt auf die Zukunft blicken. Wird die emotionale Ballade zu einem gemeinsamen Hit? Wer weiß schon, was die Zukunft noch für das kleine Mädchen bereithält!