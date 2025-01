Dschungelcamp höchste Gage: Enthüllt! DAS war die höchste Summe, die es bislang gab

Es ist nicht zu leugnen, aber für den einen Promi ist es ein Sprungbrett, für den anderen die letzte Hoffnung – das Dschungelcamp bei RTL.

Eins ist klar: Wer es ins Dschungelcamp schafft, hat die Aufmerksamkeit der Nation sicher. Doch an so manchem Kandidaten musste RTL lange bohren und tief in die Tasche greifen, damit er oder sie sich überhaupt in den Flieger Richtung Dschungel setzte.

Dschungelcamp: Für diese Promis blätterte RTL doppelt so viel hin

Während die meisten Dschungelcamp-Teilnehmer mit einer Gage von 20.000 bis 80.000 Euro rechnen können, soll RTL laut dem „Vermögenmagazin” für den einen oder anderen TV-Star mehr als doppelt so viel Kohle ausgegeben haben. Immerhin sind ja auch schon einige Stars wie Costa Cordalis, sein Sohn Lucas Cordalis, Harald Glööckler, Anouschka Renzi, Lilly Becker oder Tina Ruland in den Dschungel für den Privatsender gegangen. Doch wer ist der Topverdiener unter den Kandidaten?

So sollen Realitystar Jenny Elvers, die mit ihrer Alkoholkrankheit Schlagzeilen schrieb, und Model Natascha Ochsenknecht, die sich kurz vor dem Einzug von Fußballer Umut Kekilli trennte, stolze 170.000 Euro für ihre „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”-Teilnahme bekommen haben.

Nach Gerichts-Skandal: Diese Dschungelcamp-Bewohnerin bekam 180.000 Euro von RTL

Für Ex-GNTM-Star Gina-Lisa Lohfink legte RTL 2017 angeblich noch 10.000 Euro drauf. Die Blondine landete im Vorjahr aufgrund einer falschen Verdächtigung in der Presse. Hintergrund war die Verbreitung eines Sextapes aus dem Jahr 2012, in dem Gina-Lisa mit zwei Männern zu sehen war. Angeblich soll sie von ihnen mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden sein. Ein toxikologisches Gutachten widersprach dieser Behauptung.

Gina-Lisa Lohfink wurde deshalb am 22. August 2016 zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen je 250 Euro (insgesamt 20.000 Euro) verurteilt. Für ihren anschließenden Dschungelcamp-Auftritt bekam sie 180.000 Euro von RTL.

Noch mehr Geld erhielt der inzwischen verstorbene Schauspieler Rolf Zacher. Für seinen Einzug ins Dschungelcamp im Jahr 2016 zahlte ihm der Sender 185.000 Euro. Die Gage von Sänger Gunter Gabriel betrug im selben Jahr 195.000 Euro. Der Musiker starb nur ein Jahr später an den Folgen von Operationen am ersten Halswirbel, nachdem er einen Treppensturz hatte.

Dschungelcamp: Cora Schumacher soll die höchste Gage aller Zeiten bekommen haben

Im Jahr 2012 angelte sich die RTL-Produktion für schlappe 200.000 Euro Supermodel Brigitte Nielsen. Die gebürtige Dänin wurde neben Arnold Schwarzenegger im 80er-Jahre-Actionfilm „Red Sonja“ berühmt. Mit dem Schauspieler soll sie eine kurze Liaison geführt haben.

In den 2000er-Jahren erregte Brigitte mit Teilnahmen an diversen Realityshows Aufmerksamkeit – darunter die Serie „Strange Love“, in der sie 2005 ihre Beziehung mit Rapper Flavor Flav dokumentieren ließ.

Weitere spannende Themen:

Bares für Rares bewerben: SO kannst du dich bei der ZDF-Sendung anmelden

Die bestbezahlten Schauspieler der Welt nach Jahreseinkommen

„Frauentausch“ Andreas: „Halt, Stop!“! Sex-Skandal und Klage – DAS ist aus ihm geworden

Und seit 2012 trägt sie den Titel „Dschungelkönigin“ und holte sich so auch noch das Preisgeld. Lange Zeit hat sie die höchste Dschungelcamp-Gage aller Zeiten eingestrichen. Doch dann kam das Jahr 2023 und mit ihm der Einzug von Claudia Effenberg. Sie soll angeblich über 500.000 Euro Gage bekommen haben. Ein Jahr später soll dieser Rekord Dank Cora Schumacher schon wieder Geschichte sein. Wie die „Bild“ erfahren haben will, soll die Blondine die höchste Gage bekommen haben, die je ausgezahlt wurde. Wie hoch die Gage von Cora Schumacher genau ist, ist nicht bekannt. Durch ihren vorzeitigen Auszug verlor sie allerdings ein Viertel wieder.

Beim Dschungelcamp 2025 gibt es erneut eine klare Spitzenverdienerin: Lilly Becker. Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker soll laut „Bild“ 300.000 Euro für ihren Einzug bekommen haben. Ob sie auch den Sieg holen kann, bleibt abzuwarten.

Neben der Gage wird es für einen Kandidaten nochmal besonders gut. Wer Dschungelkönig seiner Staffel wird, erhält auch noch ein Preisgeld von dem Privatsender. Für den Dschungelkönig lohnt sich der Gang in den Dschungel also gleich doppelt – manche Promis hatten also besonders viel Grund zu Freude.

Für viele RTL-Zuschauer sind auch sie Kult: Die Moderatorin Sophia Thomalla. Wir verraten dir, was du über Sophia Thomalla privat wissen musst.