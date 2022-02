„Frauentausch“ (RTL2): „Halt, Stop!“-Andreas heute! Sex-Skandal und Klage – DAS ist aus ihm geworden

Absicht war das bestimmt nicht, aber die RTL2-Sendung „Frauentausch“ hat schon so manches lustige Meme hervorgebracht. In der Reihe der Kult-Teilnehmer steht Kandidat Andreas ganz weit oben. Wegen seiner cholerischen Ausbrüche ist er als „Halt, Stop!“-Andreas oder – weniger liebevoll – „Psycho-Andreas“ bekannt. Das macht er heute!

Nachdem „Halt, Stop“-Andreas 2011 bei „Frauentausch“ für Furore gesorgt hatte, wurde es still um ihn. Von seiner Ehefrau Sandra kann man das weniger behaupten, immerhin soll sie nach ihrer Teilnahme in der RTL2-Sendung eine Porno-Karriere angestrebt haben.

„Frauentausch“ (RTL2): Das machen „Psycho-Andreas“ und seine Ehefrau Sandra heute

Auch wer die Sendung „Frauentausch“ nie aktiv verfolgt hat, kennt ihn: Kultkandidat Andreas. Immerhin machte der Familienvater wie kaum ein zweiter Teilnehmer von sich reden. Grund dafür waren seine gleichermaßen grenzwertigen wie legendären Ausraster gegenüber Tausch-Mutter Andrea. Noch heute trenden auf YouTube und Co. unzählige Clips, in denen man Andreas Dinge wie „Halt deine Schnauze, du äh Oberzicke“, „das Kinderzimmer, hast du erstmal die Größe gesehen, hast du die Menge an Spielsachen gesehen“ oder „Halt, stop, jetzt rede ich“ schreien hört.

Das ist „Frauentausch“:

„Frauentausch basiert auf der britischen Sendung „Wife Swap“

Seit 2003 wird „Frauentausch“ in Deutschland ausgestrahlt

Die Erstausstrahlung war am 14. Juli 2003

Seit 2007 gibt es den Ableger „Das Aschenputtel-Experiment“

Dabei tauscht eine reiche Person mit einer sozial schwächer gestellten

Produziert wird die Sendung wie auch „Frauentausch“ von der Constantin Entertainment GmbH

Unvergessen auch sein wutentbrannter Abgang aus dem Wohnzimmer, bei dem er die Tür so fest zuschlug, dass ein Schalke-Kalender herunterfiel und den darunter hängenden Erotik-Kalender preisgab oder seine Vorgaben zum Thema Reinigungsmittel. Einige davon dürfe nur er handhaben, da sie zu gefährlich seien, so Andreas. Für Tauschmutter Andrea war das genauso unverständlich wie die Wutanfälle ihres „Ehemanns auf Zeit“, immerhin benutze sie die handelsüblichen Reiniger selbst täglich.

Doch was wurde eigentlich aus „Halt, Stop“-Andreas? Die gute Nachricht vorab: Gerüchte über einen angeblichen Tod des Reality-TV-Stars sind falsch! Wie „TVMovie.de“ berichtet, soll Andreas nach der Falschmeldung von Fans an einem Geldautomaten gesehen sein worden. Auch der Nachbar der Trash-TV-Bekanntheit soll bestätigt haben, dass sich Andreas bester Gesundheit erfreut.

„Frauentausch“-Legende Andreas und seine Frau sollen für Sex auf dem Balkon eine Anzeige kassiert haben

Das wurde aus den "Frauentausch"-Teilnehmern Andreas und Sandra. Foto: Foto: RTL2

Ein ungewöhnliches Lebenszeichen sendeten Andreas und seine Frau Sandra laut „TVMovie.de“ auch, als sie vor einigen Jahren von ihren Nachbarn angezeigt wurden, nachdem sie Sex auf ihrem Balkon gehabt haben sollen. Laut dem Onlineportal mussten sie eine Geldstrafe von 2.100 Euro zahlen.

Was Andreas heute sonst noch so treibt, ist offen. Seine Frau Sandra soll jedoch eine Karriere als Amateur-Pornodarstellerin angestrebt haben und an über 120 Produktionen des FSK 18-Portals „Mydirtyhobby“ mitgewirkt haben. Dort können Ottonormalverbraucher ihre erotischen Heimvideos hochladen. Ob diese Angabe wirklich stimmt, bleibt offen. Vorstellbar wäre es jedoch, immerhin hielten Andreas und seine Sanda auch bei „Frauentausch“ nicht gerade mit ihrer Sexualität hinter den Berg.

