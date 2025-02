Sarah Engels: Mama Sonja kann nicht länger wegsehen – „Lügenmärchen“

Im Dauerstreit zwischen Sarah Engels (32) und Laura Maria Rypa (29) fliegen die Fetzen – und nun lässt auch Mama Sonja Strano (55) ihre Krallen ausfahren. Auf Instagram platzt ihr der Kragen und sie schießt scharf gegen die Verlobte von Pietro Lombardi. „Ich muss so lachen, auch wenn manche ekelhafte Kreaturen vor Neid nicht mal den Witz verstehen“, ätzt Sonja.

Dabei lässt Sonja keine Gelegenheit aus, um gegen Laura zu sticheln. „Wärst wohl auch gerne mal dabei … Tja, hat wohl bisher nicht ganz gereicht, dein Nichtskönnen“, giftet sie weiter. Ihrer Meinung nach kann Laura nichts außer stalken und versuchen, Oberwasser zu gewinnen – jedoch ohne Erfolg. „Hm, vielleicht, ich sag’s lieber nicht hier, lieber in your face“, kündigt Sonja geheimnisvoll an.

Sarah Engels: Zoff mit Laura Maria Rypa eskaliert

Der Grund für Sonjas Wut: Laura hat sie auf Instagram blockiert. Der Verdacht? Laura habe Angst, dass Sonja zu viel von ihren „Lügenmärchen“ aufdeckt. Der Streit zwischen Sarah und Laura begann, als Sarah bei „Schlag den Star“ gegen Evelyn Burdecki eine kleine Stichelei gegen ihren Ex-Mann Pietro fallen ließ. Ein angeblicher Chat zwischen Sarah und Evelyn sorgte für Aufruhr, in dem Evelyn schrieb: „Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, ned meiner.“

Eine klare Anspielung auf den Streit von 2016, als Sarah und Pietro noch verheiratet waren. Laura war außer sich vor Wut und konnte nicht länger schweigen. „Ich bin leider an einen Punkt gekommen – und ich sage bewusst leider, weil ich so was wirklich nicht öffentlich machen will“, erklärte sie und teilte heftig gegen Sarah aus. Doch während die Damen sich verbal die Köpfe einschlagen, hält sich einer auffällig zurück: Pietro Lombardi selbst.

Der Sänger schreibt nur vielsagend in seiner Instagram-Story: „Nicht alles muss sofort auf den Tisch, manchmal reicht es zu wissen, dass es da ist.“

In diesem Streit scheint das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen zu sein.