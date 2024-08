Hochzeits-Schocker: Bräutigam spielt Video für Gäste ab – es zeigt die Braut beim Fremd-Sex

Die Hochzeit soll eigentlich einer der schönsten Tage im Leben des Brautpaares werden. Viele Verliebte planen ihr Fest viele Monate im Voraus, nicht selten sind Hunderte von Gästen anwesend, um das Glück des Paares zu feiern. Doch bei einer Hochzeit in China war alles anders.

Klar, dass dieses Fest für alle unvergesslich bleiben wird – aber nicht im positiven Sinne. Statt das gemeinsame Glück zu besiegeln, wagte der Bräutigam etwas Unvorstellbares. Seine Partnerin ist ihm fremdgegangen. Und das behielt er nicht für sich.

Hochzeit: Bräutigam zeigt nicht jugendfreies Video

Was für eine Geschichte! Diese Braut wurde vor Freunden und Familie gedemütigt, als der Bräutigam sie an ihrem Hochzeitstag des Betrugs überführte. Das chinesische Paar hatte in seiner Heimatstadt in der Provinz Fujian zu einer Feier eingeladen, bei der es auf einer Bühne eine Rede vor den Gästen halten sollte, berichtete der irische *“Mirror“. Von dieser Feier kursiert seit einiger Zeit ein Video im Internet. Darauf ist zu sehen, wie das Brautpaar in weißem Kleid und Anzug unter Applaus eine Bühne betritt.

Auf der Bühne steht eine große LED-Leinwand und ein Moderator lädt die Gäste ein, sich einen Clip mit Kindheitserinnerungen des Paares anzusehen. Doch als alle auf die große Leinwand blickten, sahen sie etwas ganz anderes. Zu sehen ist ein Video, in dem die Braut in einem Schlafzimmer einen anderen Mann wild küsst und sich mit ihm aufs Bett wirft. Danach wirft die in Ungnade gefallene Frau ihren Blumenstrauß nach ihrem Mann, während man diesen schreien hört: „Dachtest du, ich wüsste nichts davon?“

Der Clip ging ursprünglich 2019 viral, wurde aber kürzlich erneut im Netz geteilt, wo es Millionen von Aufrufen und Tausende von empörten Kommentaren verzeichnete. Zahlreiche Vermutungen wurden angestellt. Einige lobten den Bräutigam dafür, dass er die beste Rache aller Zeiten gezahlt hatte. Andere sagten jedoch, es sei es nicht wert, eine Traumhochzeit zu opfern, um die betrügende Partnerin zu entlarven. Was man von dieser Aktion auch halten mag – unvergesslich war diese Hochzeit sicherlich.