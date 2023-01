Hochzeit: Mann will keine Kinder auf seiner Trauung – doch seine Familie lässt das nicht auf sich sitzen

Wenn man die eigene Hochzeit plant, ist das ganz schön aufregend, aber auch stressig. Man muss jede Menge bedenken und organisieren. Zusätzlich sollte man sich über seine persönlichen Vorstellungen, wie eine Hochzeit auszusehen hat, bewusst sein.

Lieber eine romantische Hochzeit mit Herzchen-Luftballons, mehrstöckiger Torte und Liebesschwüren oder doch eher eine coole Party mit vielen Freunden? Ein Bräutigam ist sich auf jeden Fall ganz sicher: Seine Hochzeit soll bitte kinderfrei sein. Zusätzlich verbietet er explizit vier Familien zu seinem großen Tag zu erscheinen. Doch das lassen diese nicht auf sich sitzen!

Hochzeit: Er hat triftige Gründe für eine kinderfreie Feier

Der zukünftige Bräutigam hat für seine Hochzeit im Mai die Einladungen verschickt. Doch vier ganz bestimmte Familien wurden bewusst ausgelassen. In einem Beitrag auf Reddit erklärte er seine Beweggründe: Seine Schwester habe letzten Sommer geheiratet und die anwesenden Kinder hätten ein völliges Chaos auf der eigentlich eleganten Feier angerichtet – obwohl auch die Braut damals um eine kinderfreie Hochzeit gebeten hatte.

Einige Familien wollten das anscheinend nicht verstehen und brachten trotzdem ihre Kinder mit. Und genau diese Sprösslinge verwandelten die Hochzeit wohl beinahe in ein Schlachtfeld. Von Schreierei während der Zeremonie bis hin zu abgestürzten Cupcakes war die Rede. Als Konsequenz will der zukünftige Bräutigam genau diese Familien nicht auf seiner eigenen Hochzeit dabeihaben.

+++ Kindergeld: Familienkasse erleichtert Zugang – so kommst du einfacher an den monatlichen Zuschuss +++

Hochzeit: Ausgeladene Gäste machen ihrer Wut Luft

Doch dank Facebook erfuhren die besagten Familien davon, dass sie nicht zur Hochzeit des Mannes eingeladen waren – und machten ihrem Ärger ordentlich Luft! Der Mann versuchte zwar noch privat zu beschwichtigen, doch die ausgeladenen Gäste bohrten auf dem Social-Media-Kanal immer weiter.

Das könnte dich auch interessieren:

Jetzt kam der Zeitpunkt seiner ultimativen Rache: Er postete Videos und Fotos von der Hochzeit seiner Schwester, in denen die „kleinen Chaoten“ auf frischer Tat aufgenommen wurden. Daraufhin beschwerten sich die Familien erneut, dass sie dadurch in Verlegenheit gebracht wurden und beschimpften den Mann. Was für ein Durcheinander … Doch die meisten Kommentatoren auf Social Media gaben dem Mann recht, da die besagten Familien sich nicht an Regeln halten konnten und dann auch noch sauer wurden. Im Grunde solle jeder selbst entscheiden, wen er bei seiner Hochzeit dabeihaben möchte.