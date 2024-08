Prinz Harry und Meghan: Expertin ist sich sicher – „Größte Krise der königlichen Familie“

Prinz Harry und Meghan Markle haben sich seit ihrer Zeit in der royalen Familie nicht nur Freunde gemacht. Vor allem seit ihrem Rücktritt als arbeitende Royals im Jahr 2020 sind die Beziehungen nach Großbritannien angespannt. Dass die Situation weitaus verheerender ist, als bisher angenommen, macht jetzt eine Expertin deutlich.

Prinz Harry und Meghan werden hart kritisiert

Die Schlagzeilen um Prinz Harry und Meghan Markle reißen einfach nicht ab. Doch besonders gerade sind die Augen aller wieder auf sie gerichtet. Denn der Herzog und die Herzogin von Sussex sind nach Kolumbien gereist, um dort eine Reihe an Terminen wahrzunehmen. Während ihre Auftritte dort Wellen schlagen, ist der Schock aus dem Jahr 2020 – der royale Austritt des Paares – noch nicht verdaut.

Dies geschah nur zwei Jahre nach der Feier ihrer Hochzeit in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor im Jahr 2018. Die royale Expertin Victoria Murphy sprach mit „The Sun“ und wurde besonders deutlich. Demnach dürften Harry und Meghan die „größte Krise der königlichen Familie in den nächsten 10 Jahren“ darstellen.

Prinz Harry: Expertin spricht Klartext

Nachfolgende Enthüllungen in ihrem Oprah-Interview 2021, die Netflix-Dokumentation des Paares 2022 und Harrys Memoiren „Spare“ im darauffolgenden Jahr stellten allesamt schwerwiegende Behauptungen über das britische Königshaus auf.

Diese öffentliche Ausplaudern lassen Murphy zu einer kritischen Erkenntnis kommen: Prinz Harry und Meghan Markle sind völlig unberechenbar und scheuen sich nicht, der königlichen Familie alles Mögliche anzutun.

Für die Zukunft der britischen Königsfamilie stehen die Sterne scheinbar laut Expertin Victoria Murphy nicht besonders gut. Auf die Frage, was das größte Ereignis sein könnte, das die Royals in der Zukunft erschüttern wird, fügte sie hinzu: „Also ich denke, es wird etwas völlig Unvorhersehbares sein.“ Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob Prinz Harry und Meghan Markle in die Prognose der „The Sun“-Insidern verwickelt sein werden.