Prinz Harry und Meghan: Sie sahen es bereits kommen

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle die Zeiten im britischen Königshaus hinter sich gelassen haben. Ihre Entscheidung trafen sie bereits 2020. Seitdem genießt das Paar mit ihren beiden Kindern ein Leben fernab der britischen Krone in Kalifornien. Die Entscheidung dafür sollen nicht nur Spannungen in der Familie, sondern vor allem ein Foto besiegelt haben.

Prinz Harry musste handeln

2020 stand das britische Königshaus im Mittelpunkt des Geschehens. Schließlich entschieden sich Prinz Harry und Meghan Markle zu diesem Zeitpunkt, ihre Rolle als arbeitende Royals niederzulegen. Familienkonflikte und öffentlicher Druck waren die Hauptgründe für ihren Abschied. Doch es gibt eine weitere, weniger bekannte Ursache für ihren Rückzug.

Die beiden sollen damals geglaubt haben, die königliche Familie habe sich „gegen sie verschworen“ – und die Veröffentlichung eines Fotos habe ihre Ansichten nur noch bestärkt, wie der „Mirror“ weiß.

Prinz Harry: Danach war alles klar

Das fragliche Bild zeigt die verstorbene Königin mit ihren drei Erben, dem damaligen Prinz Charles, Prinz William und dem damals sechsjährigen Prinz George im Thronsaal des Buckingham Palace. Es wurde Anfang 2020 veröffentlicht, also wenige Tage, bevor Harry und Meghan zum ersten Mal bestätigten, dass sie ihre Pflichten als Royals niederlegen werden.

Auf den ersten Blick mag das Bild wie ein normales Porträt der zukünftigen Monarchie wirken. Doch hinter den Kulissen sorgte es für reichlich Aufregung. In seinem Buch „Meghan: A Hollywood Princess“ beschreibt Autor Andrew Morton die Situation: „Das königliche Paar hatte den Verdacht, dass sich die gesamte Institution gegen die beiden verschworen hatte. In ihren Augen waren die Beweise überall um sie herum. Der unausgesprochene Code war eindeutig: Die Zukunft der Monarchie war gesichert, mit oder ohne Meghan und Harry.“

Die Befürchtungen des Paares sollen sich später bewahrheitet haben, als ein Treffen mit der Queen abgesagt wurde, bei dem Prinz Harry seine Zukunft besprechen wollte, so Morton. „In letzter Minute wurde das Treffen verschoben. Die Familie war besorgt, dass alles, was die Queen in informellen Gesprächen zustimmte, von Harry als Verhandlungstaktik benutzt werden würde.“