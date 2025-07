König Charles trifft weitreichende Entscheidung: „Ganz schlechte Idee“

König Charles und seine Frau Camilla sind wieder voll und ganz in ihrem royalen Amt angekommen. Nachdem der britische Regent wegen seiner Krebsdiagnose erstmal kürzertreten musste, nimmt er wieder zahlreiche Termine und Treffen wahr.

Am Montag (14. Juli) wurde auf dem Instagram-Kanal der royalen Familie das nächste große Treffen mit König Charles und Camilla bekanntgegeben. Doch die Gäste sorgen bei zahlreichen Royals-Fans nicht für sonderlich viel Freude.

König Charles kündigt umstrittene Gäste an

Es ist keine Seltenheit, dass der König von England andere Staatsoberhäupter im Buckingham Palace empfängt. Vor Kurzem stattete ihm beispielsweise Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Besuch ab (wir berichteten). Via Instagram folgt nun die nächste Ankündigung.

„Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald J. Trump wird in Begleitung der First Lady Mrs. Melania Trump von Seiner Majestät dem König für einen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich vom 17. September bis 19. September 2025 gastiert“, heißt es in dem Beitrag. Ein Termin, der bei zahlreichen Nutzern für Entsetzen sorgt.

König Charles sorgt für Diskussionen

Das Treffen von König Charles und dem umstrittenen Präsidenten Donald Trump wird von zahlreichen Nutzern im Netz kritisiert. Unter dem Instagram-Beitrag hagelt es Kritik für diese Entscheidung:

