Hochzeit: Paar schaut Trauungs-Fotos – Detail im Hintergrund lässt seinen Atem stocken

Es ist der absolute Alptraum jeder Eltern: Das eigene Kind stirbt. Einem Paar geschah dieser Horror kurz vor seiner Hochzeit. Auf einem Trauungs-Foto gab es dann eine unheimliche Entdeckung.

Tahlia und Cecil konnten ihre Hochzeit eigentlich kaum genießen. Ihre kleine Tochter ertrank nur wenige Monate vor ihrer Trauung in einem aufblasbaren Whirlpool. Das anderthalbjährige Kind war zusammen mit seinem Vater, seinem sechsjährigen Bruder und zwei weiteren Kindern im Haus der Familie, als das schreckliche Unglück geschah. Sein Bruder entdeckte ihren leblosen Körper in dem Whirlpool.

Hochzeit: Kind starb in den Armen der Mutter

Wie „The Sun“ berichtet, wurde das kleine Mädchen auf einer Polizeistation wiederbelebt, ins Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Am nächsten Tag starb das Kind in den Armen der Mutter. Jetzt, ein paar Monate nach der grausamen Tragödie, entdeckte die trauernde Frau plötzlich Ungeheuerliches auf einem Foto von ihrem Hochzeitstag.

Das Foto zeigt das Pärchen einige Monate nach dem Verlust des Kindes. Im Hochzeitskleid und Hochzeitsanzug posiert es in einem grünen Garten. Im Hintergrund ist ein kleiner Schatten zu sehen. Ein Video davon teilte die Mama auf Tiktok. „Unsere Tochter ist am 20. September 2022 verstorben. Ich glaube nicht an viele Dinge, aber ich glaube, sie war da, um zu sehen, wie ich und ihr Vater heiraten“, schrieb Tahlia dazu. „Ich vermisse dich für immer mein kleiner Schatten.“

Hochzeit: Viel Mitgefühl für die kleine Familie auf Social Media

Wie „The Sun“ berichtet, drückten zahlreiche Menschen ihr Beileid in den sozialen Netzwerken aus. „Das hat bei mir Gänsehaut verursacht, es tut mir so leid mit deinem Verlust. Dein kleines Mädchen war an diesem Tag da“, schrieb beispielsweise eine Person. Bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Familie diese Tragödie irgendwie verarbeiten kann…