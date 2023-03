Hochzeit: Braut stirbt vorm Altar – und wird prompt durch ihre kleine Schwester ersetzt

„Bis dass der Tod euch scheidet“ – so heißt es normalerweise am Tag der Hochzeit. Doch bei einer Trauung in Indien sollte so weit erst gar nicht kommen: Die Braut starb kurz bevor der Bund der Ehe überhaupt eingegangen werden konnte.

Ungeheuerlicher Vorfall im Bhavgnagar (Indien): Dort starb eine Braut vor dem Altar. Doch anstatt um seine Ehefrau in spe zu trauern, ging der Bräutigam einfach mit ihrer Schwester eine Ehe ein!

Ehe: Braut erleidet Herzinfarkt

Davon berichtet „News18.com“. Alles war für die Hochzeit vorbereitet, Hochzeitslieder ertönten aus den Boxen, die Gäste waren da. Dann mussten die Feierlichkeiten plötzlich unterbrochen werden. Während der Durchführung der Hochzeitsrituale wurde der Braut schwindelig. Sie wurde ohnmächtig – Herzinfarkt!

Die Braut verstarb im Krankenhaus. Ihre Familie trauerte. Doch anstatt die Hochzeit abzublassen, machten weitere Verwandte einen irren Vorschlag: Sie schlugen vor, dass die jüngere Schwester der Braut einfach für sie übernimmt! So wollten sie sicherstellen, dass die Hochzeitsfeierlichkeiten fortgesetzt werden. Und so kam es dann auch: Der Bräutigam heiratete am Todestag der eigentlichen Braut deren Schwester.

Ehe: Pfarrer äußert sich zum Vorfall

Laxmanbhai R., der Pfarrer, bezeichnete den Vorfall laut „News18.com“ als „sehr traurig“. Die Familie sei zwar von dem Tod der Braut schockiert gewesen, wollte den Bräutigam aber nicht mit leeren Händen nach Hause schicken.

