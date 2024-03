Hochzeit: Mann bleibt keine Wahl! Er muss auch zur Zwillingsschwester der Braut „Ja“ sagen

Es ist ein schönes Bild geworden. Eine junge Frau im weißen Kleid strahlt ihren Mann an, hinter ihnen schlängelt sich ein Fluss, leichter Schnee fällt um sie her. Beide sehen sehr glücklich aus. Es ist ein großer Tag für sie beide – ihre Hochzeit.

Abigail Hensel, auch genannt „Abby“, hat ihrem Liebsten, US-Army-Veteran Josh Bowling, das Ja-Wort gegeben. Doch etwas an dieser Hochzeit ist ganz anders als bei anderen Hochzeiten. Das ist das Verhältnis zwischen der Braut und ihrer Schwester.

Hochzeit zu dritt

Der Bräutigam wird zwangsläufig genauso viel Zeit mit seiner Frau verbringen wie mit ihrer Schwester, die Zweisamkeit zwischen dem jungen Paar wird sich gewiss anders gestalten als bei anderen frisch Verheirateten. Abby und ihre Schwester Brittany haben eine ganz besondere Beziehung. Sie sind siamesische Zwillinge.

Brittany und Abby sind an der Hüfte miteinander verbunden. Jede hat einen eigenen Kopf, Wirbelsäule, Herzen und Magen. Ihre Lungen sind miteinander verwachsen und sie teilen sich Darm, Blase und Fortpflanzungsorgane sowie zwei Arme und Beine.

Die beiden sportbegeisterten Schwestern betreiben mehrere Hobbys wie Volleyball, Basketball und Schwimmen. Sie haben beide Mathematik auf Lehramt studiert und unterrichten jetzt an einer Schule in der Stadt New Brighton in den Vereinigten Staaten. Berühmt wurden die Zwillinge durch ihren Auftritt 1997 in der Oprah Winfrey Show. 2012 ließen sie dann die Öffentlichkeit in einer Reality-Show an ihrem Leben teilhaben.

Gemischte Reaktionen auf das junge Glück

Tatsächlich sollen Abby und Josh schon seit 2021 verheiratet sein. Doch das Foto von ihrer Hochzeit posteten die Zwillinge erst vor kurzem. Das Newsportal „ladbible“ schrieb dazu auf Instagram: „Abby und Brittany haben einen großen Schritt gemacht, in dem sie verkündeten, dass Abby verheiratet ist“. Ob sie mit der Bekanntmachung ihrer Hochzeit wegen der Reaktion der Öffentlichkeit gezögert haben, ist unklar.

Unter einem Video von der Hochzeit auf ihrem TikTok-Kanal kommentieren einige Menschen übergriffige und beleidigende Dinge. Viele stellen sehr persönliche Fragen. Die meisten Menschen gratulieren dem jungen Paar jedoch und freuen sich über ihr Glück.