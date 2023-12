Hochzeit: Paar will sich das Ja-Wort geben – plötzlich schleicht ER sich an den Altar

Normalerweise ist das Personal, das sich bei einer Hochzeit am Altar versammelt, recht übersichtlich: Ein Pastor und das Brautpaar. Jede weiter Person fällt da erstmal aus dem Raster.

So wie bei dieser Hochzeit in Paraguay. Denn hier schlich sich plötzlich ein Gast mit an den Alter, der nicht häufig auf Trauungen zu sehen ist.

Hochzeit: Was macht ER denn hier?

Der Vorfall ereignete sich in Yataity im paraguayischen Verwaltungsbezirk Guairá. Juan und Rosmary gingen den größten, gemeinsamen Schritt, den ein Paar gehen kann: Sie gaben sich das Ja-Wort, wollen fortan alles im Leben miteinander teilen.

Doch ein Gast stahl dem Brautpaar in der Kirche plötzlich die Show.

Unerwarteter Anblick in der Kirche

Eine Frau betrat die Kirche in einem roten Kleid – eigentlich für sich betrachtet schon ein kleines No-Go. Doch das war der kleinste Aufreger an diesem Tag.

Denn die Frau hatte tatsächlich einen Hund an der Leine. Zuckersüß in ein kleines Brautkleid im Vierbeiner-Format gekleidet.

Hund taucht bei Hochzeit auf

Ein Hund bei einer Hochzeit? Das hat sicherlich nicht jeder gefeiert. Die Tiere könnten schnell überfordert von den Massen an Gästen sein, an unpassenden Stellen laut bellen und so die perfekte Stimmung zerstören.

Doch glücklicherweise scheint hier alles friedlich verlaufen zu sein. Denn der Hund gehört wohl dem Brautpaar selbst, wie „Wochenblatt.cc“ berichtet – und hört auf den Namen Tedy. Und beim großen Tag seiner Besitzer darf der treue Begleiter natürlich nicht fehlen.