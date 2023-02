Hochzeit: Braut traut ihren Augen nicht – plötzlich ändert sich für sie alles

Eine Hochzeit ist ja für sich genommen schon die Erfüllung eines großen Traumes. Doch für diese Braut sollte der besondere Tag im Leben wirklich jeden anderen überbieten. Denn an diesem Tag sah sie die Welt mit anderen Augen.

+++ Hochzeit eskaliert: Braut wirft beste Freundin bei Trauung raus – der Grund macht sprachlos +++

Ihr ganzes Leben lang war ihr so vieles verwehrt geblieben. Doch das bekam sie erst richtig zu spüren, als sie bei der Hochzeit ihrem Verlobten gegenüberstand und ihn zum ersten Mal richtig anschauen konnte.

Hochzeit: Braut sieht zum ersten Mal die Augenfarbe ihres Mannes

Nein, die Braut aus Pennsylvania, USA, war nicht blind per se, doch konnte sie aufgrund eines angeborenen Gendefektes nie richtig Farben sehen, wie der „Stern“ berichtete. Besonders Rosa und Lila, aber auch Rot, Grün oder Brauntöne konnten ihre Augen nicht erkennen. „Alle ähnlichen Farben sehen gleich aus“, erklärte sie die Situation.

+++ Hochzeit soll gegen den Willen der Braut stattfinden – plötzlich geht sie auf ihren Vater los +++

Die Welt sehe durch ihre Augen viel blasser aus. Nicht nur sie war davon betroffen, auch ihr Vater und ihre beiden Brüder kamen schon so zur Welt. Deuteranopie nennt sich diese Krankheit – eine genetisch bedingte Farbfehlsichtigkeit. Viele kennen sie auch unter dem Begriff Rot-Grün-Blindheit.

+++ Hochzeit: Braut im Kreuzfeuer der Kritik – weil sie DAS von ihren Brautjungfern verlangt +++

Bei ihrer Hochzeit konnte die Braut aber dank einer speziellen Brille zum ersten Mal die Farben sehen, die sie ihr ganzes bisheriges Leben nicht wahrnehmen konnte. Worauf sie sich ganz besonders freute: Zum ersten Mal die Augenfarbe ihres Mannes zu sehen. „Sie sind grün!“, rief sie ganz aufgeregt aus.

„Ich habe so lange von diesem Moment geträumt“

Die Brille hatten die Hochzeitsplaner in Disney World besorgt. Ja, richtig gehört: Die Traumhochzeit fand in Disney World, Florida, statt. Auch ihre Familienmitglieder bekamen die speziellen Brillen. „Das ist so cool. Schaut euch mal die Blumen an!“, kam die Braut aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. „Ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt.“

Zum ersten Mal bemerkte sie den Unterschied zwischen dem, was sie sah und was alle anderen sehen konnten. „Vielleicht macht es ihnen nicht so viel aus wie mir“, sprach sie über ihre ebenfalls betroffene Familie. „Aber ich wollte schon immer Farben sehen, seit ich ein kleines Kind war.“

Mehr Themen:

Sie erhoffte sich dadurch von nun an eine größere Unabhängigkeit. „Ich bin so glücklich, ich bekomme Gänsehaut.“ Für sie und ihren Mann endete der aufregende Tag dann noch mit einem spektakulären Feuerwerk – das sie in allen Farben genießen konnten.