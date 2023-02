Hochzeit eskaliert: Braut wirft beste Freundin bei Trauung raus – der Grund macht sprachlos

Eine echte Freundschaft übersteht jede Krise? Von wegen! Eine Braut hat auf ihrer Hochzeit eine ziemlich strikte Haltung an den Tag gelegt. Klar, sie will ja, dass alles perfekt ist. Doch dass sie ihre beste Freundin (24) auf der eigenen Hochzeit rauswirft, ist übel. Der Grund, der dahinter steckt, schlägt dem Fass dann noch den Boden aus (hier bricht eine Braut dagegen in Tränen aus, weil ihr Bräutigam eine bestimmte Forderung an sie stellt).

Auf Reddit erzählt die geschasste Freundin vom traurigen Erlebnis. Sie sei ausgeladen, damit andere Gäste der Hochzeit kein „mulmiges“ Gefühl hätten, so die Begründung der Braut. Der Anlass für den Rauswurf: Schuppenflechte auf der Kopfhaut! Dabei ist die Erkrankung nicht mal ansteckend, macht sich „nur“ durch rötliche Hautveränderungen bemerkbar, die jucken können.

Hochzeit: Braut wirft beste Freundin wegen Schuppenflechte raus

Psoriasis, wie die Krankheit medizinisch genannt wird, verläuft typischerweise in Schüben. Mal mit stärkeren, mal leichteren oder gar keinen Hautproblemen. Die Freundin der Braut erzählt, dass sie die ganze Woche vor der Hochzeit alle möglichen Cremes und Salben benutzt hätte, um die Schuppenflechte zu reduzieren. Auf Reddit schreibt sie: „Psoriasis hat sich auf meinem ganzen Körper ausgebreitet, und ich habe auch ein paar kleine Flecken auf meinem Gesicht. Sogar Make-up konnte nichts ausrichten oder verdecken.“

++ Hochzeit: Braut will Kind mit Down-Syndrom nicht als Blumenmädchen – Bräutigam mit drastischer Entscheidung ++

Als dann der Tag der Hochzeit anstand, hat sie entgegen dem Rat ihres Hautarztes einfach weitere Salben und Make-up verwendet. Und auch die Kleiderwahl war entsprechend: „Ich habe ein Kleid gekauft, dass meinen ganzen Körper bedeckt. Ich wollte keine Aufmerksamkeit erregen.“

Reddit-Reaktion eindeutig: „Kündige ihr die Freundschaft“

Doch dafür hat sie dann doch unfreiwillig gesorgt. Die Trauung an sich sei wunderschön gewesen, sie hätte sich für ihre Freundin und deren Ehemann gefreut. Die 24-Jährige weiter: „Als wir dann Cocktails getrunken haben, nahm sie mich zur Seite und meinte, ich solle wegen meiner Psoriasis nach Hause gehen.“

Mehr News:

Als ihr ihr Freund zur Seite stand und meinte, dass er dann auch gehen würde, sei die Braut richtig sauer geworden. Letztlich hätten sie dann die Hochzeit verlassen. Auf Reddit stärken ihr die User den Rücken. Die Braut sei „rücksichtslos“ gewesen und hätte „ihr wahres Gesicht“ gezeigt. Die Rausgeworfene solle ihr am besten gleich die Freundschaft kündigen, berichtet der britische „Mirror“ weiter.