Hochzeit: Gäste erhalten unheilvolle Karte – plötzlich sollen sie Tausende von Euros blechen

Dass Hochzeiten in den letzten Jahren immer teurer geworden sind, ist kein Geheimnis mehr. Ob Location, Catering oder Getränke – in fast allen wichtigen Bereichen sind die Preise in die Höhe geschnellt. Kein Wunder also, dass das eine oder andere Paar schon auf seine pompöse Traumhochzeit verzichten musste und sich für eine Feier im kleineren Rahmen entschieden hat, um das Budget nicht zu sprengen.

Dieses Paar wollte jedoch nicht auf sein großes Fest verzichten. Deshalb entschlossen sich die beiden zu einer Maßnahme, die ziemlich fassungslos macht.

Hochzeit: Paar schickt Rechnung an Gäste

Man schenkt seinen engsten Freunden gerne mal etwas Teureres oder einen größeren Geldbetrag als Hochzeitsgeschenk. Doch das hier ging selbst den nahestehenden Freunden zu weit. Aber zurück zum Anfang: Als der beste Freund des Bräutigams die Einladung zur Hochzeit erhielt, sagte er natürlich freudig zu. Wenig später kam dann die böse Überraschung. Nachdem er die Einladung angenommen hatte, erhielt er eine merkwürdige Nachricht, in der es hieß: „Danke, dass du die Einladung zu unserer Hochzeit angenommen hast und danke, dass du uns geholfen hast, die Hochzeit unserer Träume zu feiern.“

Unter der Nachricht sah er einen Link mit der Aufschrift „Hier klicken, um zu bezahlen“, von dem er annahm, dass es sich um einen Beitrag zum Flitterwochenfonds handeln könnte. Es stellte sich jedoch heraus, dass das eine Aufforderung zur Zahlung von fast 2.000 Pfund (2.334 Euro) für die Teilnahme an der Hochzeitsfeier war! Der verblüffte Gast rief daraufhin den Veranstalter an, der wiederholte, was das Paar in der Nachricht angegeben hatte, nämlich dass dieser Betrag „ihnen helfen würde, ihre Traumhochzeit zu feiern“. Auf Reddit berichtete der Nutzer von diesem unglaublichen Erlebnis.

Und damit noch nicht alles!

Etwas widerwillig zahlte er die Gebühr – schließlich heiratete sein bester Freund. Doch die bösen Überraschungen nahmen kein Ende. Nach der Bezahlung erwartete er, dass es bei der Feier natürlich auch gutes Essen und Alkohol geben würde, aber Fehlanzeige. Keines der Getränke war umsonst, die musste er sogar extra bezahlen. So gab er am Ende 2030 Pfund für die Hochzeit aus – 30 Pfund für die Getränke und 2000 Pfund, die das Brautpaar verlangt hatte.

Am Ende war der beste Freund mehr als verärgert, dass das Brautpaar die Kosten für eine lächerlich teure Location auf die Gäste abgewälzt hatte, und das auch noch, ohne es ihnen vorher zu sagen. Auch die User in den Kommentaren sind sich einig: Das ist wirklich dreist. „Es ist mir egal, wer für Braut und Bräutigam für mich sind. Wenn du dir eine bestimmte Art von Hochzeit wünschst, dann bezahl diese selbst“, kommentierte beispielsweise ein User.