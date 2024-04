Hochzeit löst weltweit Welle der Empörung aus – Senior nimmt 12-Jährige zur Frau!

Dieser Fall hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Eine Hochzeit ist auf ganz anderem Wege abgelaufen, als wir es für gewöhnlich kennen. Der Vorwurf der Kinderehe wurde laut. In diesem Fall hat ein Senior ein 12-jähriges Mädchen zur Frau genommen.

Hochzeit: Priester heiratet Zwölfjährige

Laut den Informationen von „t-online“ soll ein 63-jähriger traditioneller Priester ein mutmaßlich zwölfjähriges Mädchen geheiratet haben. Die Hochzeit spielte sich in Ghana ab. Die ungewöhnliche Zeremonie wurde in der Hauptstadt Accra gehalten. Auf veröffentlichten Bildern soll zu sehen sein, wie der 63-Jährige dem Mädchen einen Kranz aus grünen Blättern auf den Kopf gesetzt haben soll.

„Wenn sich dies bewahrheitet, dann stellt es eine Straftat dar, für die sich alle beteiligten Personen verantworten müssen“, machte die Staatsanwaltschaft deutlich. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Hochzeit in Ghana erst ab 18 erlaubt

Grundsätzlich ist eine Hochzeit in Ghana erst ab 18 Jahren erlaubt. Das Schutzalter für sexuelle Handlungen liegt mit 16 Jahren etwas tiefer. Aber laut der Polizei ist das betroffene Mädchen erst zwölf Jahre alt und somit ist es verboten. Vonseiten des Priesters wird das aber bestritten. Die Geistlichen behaupten, dass das Mädchen bereits 16 Jahre alt gewesen sein soll.

Ein Sprecher des Priesters gab aber bekannt, dass vor Erreichen des Schutzalters keine sexuellen Handlungen stattfinden werden. Die Zwölfjährige soll außerdem weiter zur Schule gehen. „Das ist keine wirkliche Hochzeit. Es geht nicht um Sex“, so der Sprecher. Außerdem fügte er hinzu: „Es ist eine traditionelle Rolle, die darin besteht, dem Priester bei seinen spirituellen Pflichten zu helfen“.

Zuvor habe der Priester bereits drei andere Frauen geheiratet. In dieser Rolle sei das in dieser Tradition üblich. Trotz dessen gibt es auch in Ghana viel Kritik an der seltsamen Hochzeit. Die ehemalige Gleichstellungsministerin Nana Oye Bampoe Addo fordert den Staat zum sofortigen Handeln auf. Laut Addo sei eine solche Hochzeit nicht mit der Verfassung vereinbar und wäre somit ein Verbrechen.