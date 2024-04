Hochzeit: Paar gibt sich das Jawort – du wirst nicht glauben, wie irre die Location ist

Für eine Hochzeit gibt es viele ganz besondere Orte. Ob im alten Schloss, direkt am Meer oder im Fußballstadion – an den ungewöhnlichsten Orten wurde schon geheiratet. Aber es gibt auch immer wieder neue Möglichkeiten, sich das Jawort zu geben. So gibt es in Amerika derzeit den Trend, in einer Bibliothek zu heiraten. Und das ist gar nicht so langweilig, wie es im ersten Moment vielleicht klingt.

In den sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Videos von genau diesem Ort. In Amerika hat sich schon das ein oder andere Paar in einer Bibliothek den Bund fürs Leben versprochen. Aber was ist daran so besonders?

Hochzeit: Paar gibt sich in der Bibliothek das Jawort

Die als „Kathedrale der Bücher“ bekannte Bibliothek im US-Bundesstaat Maryland gilt als eine der Traumlocations für Hochzeiten. In zahlreichen Rankings wird die „George Peabody Library“ immer wieder als eine der schönsten Bibliotheken der Welt bezeichnet. Fotos zeigen, warum das so ist: Sechs Stockwerke hat die Bibliothek, imposante und mit Blattgold verzierte Säulen umgeben den Lesesaal in der Mitte. Nicht nur für Bücherwürmer ist dieser Ort ein Traum.

Im Netz kursieren deshalb zahlreiche Videos von Paaren, die hier geheiratet haben, und auf Pinterest gibt es jede Menge Fotos von der Bücherei in Baltimore, in der so mancher junge Mensch davon träumt, einmal zu heiraten. Die zahlreichen Stapel antiker Bücher und die atemberaubenden Architektur mit hohen Decken verleiht der Hochzeit einen ganz besonderen Touch.

Wie viel kostet der Spaß?

Auf der Website der berühmten Bibliothek ist zu lesen, dass Hochzeiten von Freitag bis Sonntag gebucht werden können. Für den Samstag müssen Paare 9.500 Dollar (8.823 Euro) bezahlen, freitags und sonntags kostet eine Hochzeit in der besonderen Location 8.500 Dollar (7.895 Euro). Bis zu 200 Personen finden hier Platz. Stühle, Tische und Aufbau sind im Preis inbegriffen.

Ganz günstig ist diese Location also nicht. „Geld müsste man haben“, kommentiert daher auch eine Userin unter dem Video. Doch dass diese Bibliothek traumhaft schön aussieht, da sind sich alle einig.