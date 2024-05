Hochzeit in Dortmund: Paar will am BVB-Finaltag heiraten – und erlebt böse Überraschung

Ein Paar wollte seine Hochzeit in Dortmund am 1. Juni feiern. Doch dabei konnten es nicht ahnen, dass an dem Tag der BVB das CL-Finale bestreiten soll.

So gibt es nun kurz vor dem Hochzeitstermin, der bald schon ansteht, allerlei Streitereien zwischen dem Ehepaar und der ausgesuchten Gaststätte. Kann das Dortmunder Paar noch am Wunschtag den Bund der Ehe eingehen?

Hochzeit in Dortmund: Streit zwischen Paar und Gaststätte

Lina Kortegaard und Volker Büscher wollten ihre Hochzeit in Dortmund am 1. Juni feiern. Bereits 170 Gäste waren eingeladen, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Die beiden haben als BVB-Fans sogar das Motto „Spiel des Lebens“ ausgewählt. Auf der Eintrittskarte baten sie die Gäste darum, Fanschals ihrer Lieblingsvereine anzuziehen.

Doch jetzt ist der Traum aus. Denn zwischen dem Paar und der Gaststätte Strobels, in der das Paar sein Ja-Wort feiern möchte, gibt es viele Streitereien. Zur Planung sei noch nicht bekannt gewesen, dass der BVB am Hochzeitstag das Champions-League-Finale spielt. Jetzt wirft das Paar der Gaststätte vor, sie ließe die Hochzeit platzen, weil sie zum Finale für die Fans öffnen möchte.

Betreiber wehren sich

Laut „Ruhrnachrichten“ bestreitet das Strobels aber den Vorwurf. Es habe „jederzeit im Bewusstsein unserer moralischen und vertraglichen Verpflichtungen“ gehandelt. Trotzdem stehen die Betreiber an solch einem wichtigen Fußball-Tag einer geschlossenen Gesellschaft eher skeptisch gegenüber. „Die Fußballfans haben eine große Erwartungshaltung an diesen Ort und wir eine Verpflichtung ihnen und dem BVB gegenüber.“

Weitere Streitpunkte waren Sicherheitslagen und vertragliche Vereinbarungen. Das Paar schaltete sogar schon einen Anwalt ein. Doch die Gaststätte versicherte, trotz missglückter Kommunikation, dass das Paar selbstverständlich im Strobels feiern könne.

Dieses Jahr wolle das Paar nach all dem Stress aber nicht mehr heiraten. Die Verlobten planen einen Termin für ihre Hochzeit in Dortmund mit einer neuen Location im nächsten Jahr. Immerhin können beide Seiten dann das spannende CL-Finale im Juni verfolgen.