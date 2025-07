Leyla Lahouar verletzt – kurz vor Standesamt-Hochzeit

Fiese Schmerzen ausgerechnet kurz vor dem Ja-Wort! Dschungelcamp-Star Leyla Lahouar (29) hat sich kurz vor ihrer Hochzeit eine fiese Verletzung zugezogen. Gerade als der Stress der letzten Stunden vor dem besonderen Tag seinen Höhepunkt erreicht, machen ihr stechende Schmerzen in den Rippen zu schaffen.

„Es ist sehr, sehr, sehr stressig, weil ich mir jetzt noch was eingeklemmt habe“, erzählt sie am Donnerstagabend (3. Juli) gegenüber „Bild“. Am Samstag (5. Juli) will sie ihrem Schatz Mike Heiter (33) das Jawort geben. Doch gesundheitliche Probleme sollen den Traumtag nicht ruinieren.

Hochzeitsdrama bei Leyla Lahouar & Mike Heiter?

Kurzerhand wird der Terminplan umgeschmissen. Zwischen Nagelstudio und Schlafenszeit quetscht sie einen Arztbesuch ein. „Ich versuche gerade, noch einen Termin beim Schmerzzentrum zu bekommen, da ich meinen linken Arm nicht heben kann, während ich hier gerade im Nagelstudio bin und meine Nägel auffrische“, berichtet sie weiter, während sie ihre Nägel auffrischt.

Glück im Unglück: Leyla bekommt noch am selben Abend Hilfe. Diagnose: zwei blockierte Rippen. „Mir geht’s direkt besser“, beruhigt sie ihre Instagram-Fans. Stehen die Sterne jetzt wieder gut? Fast! Neben den Rippen sorgt auch der Braut-Look für Aufregung. „Ich musste heute noch neuen Schmuck kaufen, da ich gestern gemerkt habe, dass mein Schmuck gar nicht zum Kleid passt.“ Doch auch dieses Problem ist gelöst.

Wie verbringt die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin ihre letzte Nacht als „Frau Lahouar“? Gemeinsam mit ihrem Verlobten! Denn getrennte Betten gibt es bei ihnen nicht. „Wir sind sooo nervös. Wir sagen alle zwei Minuten: ‚Schatz, wir heiraten einfach jetzt!‘“ Die Vorfreude ist riesig, auch wenn die Nerven flattern. Leyla kann es kaum erwarten, ihren neuen Namen im Reisepass zu sehen: Frau Heiter.