Leyla Lahouar unterzieht sich Beauty-Eingriff – „Habe Angst“

Beauty-Eingriffe gehören für viele Influencer zum Alltag – und Leyla Lahouar macht daraus kein Geheimnis. Ob Hyaluron, Botox oder andere kleine Optimierungen: Die ehemalige „Dschungelcamp“-Bewohnerin nimmt ihre Community regelmäßig mit zu ihren Terminen beim Beauty-Doc.

Doch nun scheint bei ihr ein Sinneswandel einzusetzen. Zumindest, was ihre Lippen betrifft.

Leyla Lahouar unterzieht sich Beauty-Eingriff

Denn von denen hat Leyla erstmal genug. Statt wie sonst zum Auffrischen, heißt es jetzt: Bye bye Schmollmund. Für die Influencerin geht es diesmal zur Auflösung der aufgespritzten Lippen. Eine Entscheidung, die nicht ganz ohne Bauchgrummeln kommt. „Ich habe Angst, weil es soooo weh tut“, gesteht sie offen in ihrer Instagram-Story. Zum Glück ist Verlobter Mike Heiter mit dabei – Händchenhalten inklusive.

Wenig später meldet sich Leyla schon mit einem ersten Update zurück.

Leyla Lahouar turtelt mit Partner Mike

In ihrer Story zeigt Leyla, was der Eingriff hinterlassen hat: Kleinere Hämatome und eine sichtbare Schwellung. In ein paar Tagen soll sich das Ergebnis dann richtig zeigen. Ganz wohl fühlt sie sich mit dem Zwischenstand allerdings noch nicht. „Ich fühle mich auch ehrlich gesagt etwas unwohl“, gesteht sie. Und meint damit wohl auch das veränderte Gefühl beim Küssen.

++ auch interessant: „Let‘s Dance“-Star Leyla Lahouar offen und ehrlich: Jetzt herrscht Klarheit! ++

Denn plötzlich sind Mikes Lippen für sie „endlich spürbar.“ Ein Unterschied, den auch ihr Verlobter bemerkt. Das tut der ganzen Turtelei von Leyla und Mike aber keinen Abbruch. Die beiden beteuern, dass sie auch mit Leylas neuen Lippen immer noch genauso gerne knutschen wie vorher.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Leyla Lahouar und Mike Heiter schweben nicht erst seit gestern auf Wolke 7. Im Sommer steht endlich ihre Traumhochzeit an. Auch die Flitterwochen sind schon durchgeplant. So stehen nach ihrer Trauung zwei Reisen auf die Seychellen und nach Thailand an. Kürzlich machte die ehemalige „Dschungelcamp“-Bewohnerin auch ihren Kinderwunsch auf Instagram öffentlich.