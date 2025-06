Leyla Lahouar überrascht mit einem neuen Look – „Fühle mich ein bisschen unwohl“

Es dauert nicht mehr lange, bis sich Reality-Star Leyla Lahouar und Mike Heiter das Jawort geben. Die Vorbereitungen für die Hochzeit mit Mike Heiter laufen auf Hochtouren – doch jetzt sorgt sie mit einer ganz persönlichen Entscheidung für Aufsehen. In einer Instagram-Story von Donnerstag (5. Juni) zeigt sie sich ungewohnt verändert.

Fans rätseln zunächst: Was hat sich verändert? Erst beim zweiten Blick wird klar – Leyla Lahouar hat sich von einem ihrer Markenzeichen verabschiedet. Und das pünktlich zum Countdown auf ihren großen Tag.

Leyla Lahouar bleibt ehrlich und authentisch

Wie Leyla Lahouar ihn ihrer Instagram-Story mitteilt, ließ sie sich vor ihrer Hochzeit die Lippenfüllung auflösen. Der Grund: Das Hyaluron sei verrutscht. „Das Hyaluron ist einfach gewandert an Stellen, wo es nicht hingehört“, erklärt sie ihren Fans. Noch direkt in der Story kommentiert sie ihren neuen Look selbstkritisch: „Ich finde es gerade total ungewohnt und irgendwie komisch. […] Irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil ich so denke: Wo ist mein Schlauchboot hin?“

Doch sie entdeckt schnell einen Vorteil. „Ich spüre jetzt einfach richtig Mikes Lippen… die hab ich sonst nie so extrem gespürt“, sagt Leyla Lahouar lachend. Auch Mike Heiter reagiert mit Humor. „Ist auch gar nicht so schlecht, da kannst du mal den Schnabel halten“, witzelt er während der Behandlung.

Hochzeitspläne in Italien laufen

Das Paar will Ende August an der italienischen Amalfiküste heiraten – stilvoll und emotional. Leyla Lahouar verrät dazu: „Wisst ihr, woran ich gar nicht gedacht habe? In ein paar Wochen ist ja die Hochzeit und ich sollte die ja danach wieder neu aufbauen.“ Offen wie gewohnt teilt sie ihre Gedanken und Sorgen mit ihren Fans.

„Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!“ – so heißt die Sendung, in der die große Feier live bei „Bild“ übertragen wird. Leyla Lahouar gibt damit nicht nur einen intimen Einblick in ihre Liebesgeschichte, sondern auch in ihre Beauty-Routine.

Für Leyla Lahouar ist der Schritt zu natürlicheren Lippen mehr als nur eine kosmetische Entscheidung. Er steht symbolisch für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben – den als Ehefrau. Gleichzeitig bleibt sie der Reality-TV-Welt treu und zeigt erneut, dass sie keine Scheu vor Veränderung hat. Und egal ob mit oder ohne voluminöse Lippen – Leyla Lahouar bleibt sie selbst.