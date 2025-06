„Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar: Neues Video zeigt das Ausmaß – „Bin verzweifelt“

Für Leyla Lahouar könnte es gerade so schön sein. Der „Dschungelcamp“-Star heiratet in wenigen Wochen seinen Schatz Mike Heiter in Italien, doch happy ist Leyla derzeit nicht. Und das alles nur, weil sie aktuell keine aufgespritzten Lippen mehr hat.

Jetzt zeigt Leyla Lahouar das ganze Ausmaß im Netz – und könnte selbst heulen: „Ich bin verzweifelt“.

„Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar beschimpft Fans

So kannte man die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin: Selbstbewusst, mit glänzenden und wohlgeformten Lippen. Und schnell war klar, da ist nicht alles echt! Vor einigen Tagen musste sie sich allerdings von ihren XL-Lippen verabschieden – denn das Hyaluron war offenbar an Stellen hingewandert, wo es nicht hinsollte. Und das vor der Hochzeit Ende August!

Doch der unfreiwillige Eingriff, die Lippenfüllung aufzulösen, macht dem „Dschungelcamp“-Star richtig zu schaffen.

In einem Instagram-Video spricht Leyla zu ihren Fans, ist fast schon sauer auf sie. „Ich muss mit euch reden, weil ich bin richtig traurig. Ich habe ja meine Lippen aufgelöst und alle schreiben mir, das sieht besser aus. Aber ich denke mir so, warum lügt ihr mich alle an? Ich dachte, wie wären immer ehrlich zueinander, wir haben einen Draht, wir haben eine Bindung. Auch wenn wir uns jetzt nicht so kennen wie wir uns kennen. Aber wir kennen uns. Ich verstehe das nicht.“

Leyla Lahouar: „Mein Mund sieht aus wie eine Spardose“

Und weiter jammert der Reality-Star: „Nur weil die Norm natürlich ist… warum? Ich find das einfach… Nein! Vor allem ungeschminkt. Wisst ihr, wie ich aussehe? Mein Mund sieht aus wie eine Spardose. Ich hatte mich auch ein bisschen übernommen, weil ich dachte, meine Lippen waren ja vorher auch dick. So dick sind die aber auch nicht gewesen.“ Das sei einfach nicht sie selbst, erklärt Leyla weiter.

„Weil, ich mich selber wohlfühlen muss. Ich will mich wohlfühlen und sagen, Ja, ich bin stolz auf mein Schlauchboot, was jeder hasst.’“

Doch die Verlobte von Mike hat schon einen Plan für die nahe Zukunft, was ihren Beautyeingriff betrifft. Sie werde es nicht mehr ganz so aufpumpen, wie es mal war, doch für sie steht fest: „Aber ich brauche da was drin.“

Am Ende entschuldigt sich Leyla Lahouar noch für ihre vielen Worte zu dem Thema. Doch momentan kann sie anscheinend nicht anders, denn: „Ich wollte mal meinen Kummer mit euch teilen. Ich weiß es auch nicht Leute, ich glaube, ich habe Midlife-Crisis.“