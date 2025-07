1-Live-Star Daniel Danger: Und plötzlich stand Hape Kerkeling in Omas Wohnzimmer

Er ist der Mann für die verrückten Fälle bei 1-Live: Daniel Danger. Er wanderte in Schlappen zum Parookaville-Festival, bewarb sich um den Posten als dritter Torhüter bei der Nationalmannschaft und stellte einen Weltrekord auf.

Was jedoch die wenigsten wissen, ist, dass Daniel Danger schon in frühester Kindheit mit dem Showgeschäft in Berührung kam. Eine Begebenheit, die ihn bis heute nicht loslässt, wie der 1-Live-Star im Interview mit dieser Redaktion berichtet.

Daniel Danger über den Besuch von Hape Kerkeling bei seiner Oma

Auf die Frage hin, ob er einen Wunschgast für seinen neuen Podcast „Saunah dran“ habe, antwortete Danger wie aus der Pistole geschossen mit dem Namen Hape Kerkeling. Der Grund für diese Wahl, er liegt schon einige Jahre zurück.

„Hape inspiriert mich seit Kindheitstagen. Ich schätze seine Art, mit Menschen umzugehen. Er macht sich nicht über Menschen lustig, sondern lacht mit den Menschen, nimmt sich selbst nicht so ernst. Und es gibt tatsächlich eine schöne Geschichte mit ihm. Er war nämlich im Jahr 1995 bei meiner Oma zu Hause“, verrät Daniel Danger.

„Ich durfte als 10-Jähriger auch dabei sein“

Und auch er erzählte uns auch, warum der Showmaster seine Oma besuchte. „Es gab damals ein ARD-Format namens „Warm ums Herz“. Es ging darum, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, ganz besondere Begegnungen geschenkt bekamen. Meine Oma hat sich immer schon für krebskranke Kinder und multiple-sklerose-kranke Menschen engagiert. Und so fiel die Wahl auf sie. Sie wurde damals mit ihrer Schwester ein Wochenende weggeschickt, in der Zeit hat das Fernsehteam das komplette Haus zum Studio umgebaut. Als meine Oma dann wiederkam, wurde ihr eine einstündige Fernseh-Sendung in der ARD mit Gästen, die auf sie zugeschnitten waren, geschenkt.“

Darunter Legenden wie Vicky Leandros, Mutter Beimer aus der „Lindenstraße“ und eben Hape Kerkeling. „Ich durfte als 10-Jähriger auch dabei sein, und wenn du ihn dann so nah erlebst, hinter die Kulissen blicken kannst, beeindruckt mich das bis heute. Es wäre wirklich schön, wenn er zu mir in den Podcast käme“, so Danger. Na, das muss doch jetzt klappen.

