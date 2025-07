„Bares für Rares“-Star Horst Lichter nimmt Rarität auseinander: „Billig“

Es gibt Dinge, die vielleicht nicht besonders wertig gefertigt wurden, aber dennoch einen beachtlichen Wert im Verkauf erzielen können. Dabei handelt es sich meistens um sehr seltene Ware. Oder Waren, die gerade voll im Trend sind. Oder auch den Koffer, den IT-Consultant Thomas Nicolaysen aus Hamburg am Montag mit zu „Bares für Rares“ gebracht hatte.

Der war zwar nicht besonders gut gefertigt, wie ZDF-Experte Sven Deutschmanek und „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter rasch in Erfahrung bringen konnten. Dafür aber punktete er mit seiner Optik und der Geschichte dahinter. Doch beginnen wir von vorne. Demnach hatte Thomas den Koffer von seinem Ex-Schwager bekommen. Dieser war Lektor bei Carlsen-Comic.

„Billiger“ Koffer wird bei „Bares für Rares“ ganz teuer

Es handelte sich bei dem Koffer um einen Messe-Artikel, erklärte Sven Deutschmanek. Dieser war mit Zeichnungen des Mülheimer Illustrators Hendrik Dorgathen, der unter anderem für Zeitungen wie die „Bild“ oder „FAZ“ gearbeitet hatte, bevor er seinen Comic „Space Dog“ veröffentlichte. Und so zeigte die Oberseite des Koffers eine Collage der „Space Dog“-Zeichnungen.

Ein bunter Koffer bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Das war es dann aber auch schon, was den Koffer besonders machte. Das Reisegepäck an sich war von minderer Qualität. „Von der Fertigung her ist der ganz kostengünstig“, so Deutschmanek. Oder wie Horst Lichter treffend einwarf: „Billig.“

Preis geht durch die Decke

Bestand der Koffer im Inneren doch nur aus Pappe, bezogen mit einer Art Kunststoff. „Erinnert so ein bisschen an die Schutzdecke auf dem Küchentisch bei Oma“, witzelte Deutschmanek. Dennoch: Ein paar Euro sollte der besondere Koffer doch einbringen können. Vielleicht die 100 Euro, die sich Thomas Nicolaysen wünschte?

Das sah auch Sven Deutschmanek so. 80 bis 100 Euro seien drin. Bei den Händlern jedoch lief es deutlich besser. Auf den Wunsch des neuen „Bares für Rares“-Händlers Ferdinand Resul Adanir hin, auch den Comic zum Koffer zu erwerben, ging er direkt auf 200 Euro. Doch damit war die Sache noch nicht durch. Und so zahlte der „Bares für Rares“-Neuling am Ende gar 300 Euro. Wahnsinn!