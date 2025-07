„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila: „Horst ist mehr als ein Moderator“

„Bares für Rares“ ist mehr als nur eine TV-Sendung. „Bares für Rares“ ist ein Stück Lebensgefühl. Täglich um kurz nach 15 Uhr schalten Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um Horst Lichter sowie seine Händler und Experten dabei zu beobachten, wie sie mal mehr, mal weniger kostspielige Raritäten und Antiquitäten unter die Lupe nehmen.

Seit 2013 gibt es die Sendung bereits, zwölf Jahre also. In Zeiten wie diesen eine Ewigkeit für eine TV-Sendung. Dementsprechend versuchen die Verantwortlichen immer wieder mal, ein wenig frischen Wind in die Show zu bringen. Doch ohne seine Händlerinnen und Händler wäre „Bares für Rares“ nichts. Einer von ihnen ist Julian Schmitz-Avila.

Julian Schmitz-Avila über die Veränderungen bei „Bares für Rares“

Der Kunsthändler aus Bad Breisig ist seit nunmehr knapp zehn Jahren bei „Bares für Rares“ dabei. Ein echtes Urgestein, obwohl erst 38 Jahre alt. Dementsprechend gut kann Julian auch die Veränderungen einschätzen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten bei „Bares für Rares“ eingestellt haben.

Verstärkten zuletzt doch mit Liza Kielon und Ferdinand Resul Adanir gleich zwei neue Händler das Team. „Das läuft sehr gut“, berichtet Schmitz-Avila. Zudem sei es auch immer wieder gut, frisches Blut ins Händlerteam zu bekommen.

„Horst ist mehr als ein Moderator“

„Wir haben rund 120 Produktionstage im Jahr, da muss der Sender natürlich auch darauf vorbereitet sein, sollte mal jemand längerfristig ausfallen. Man denke nur an Sarah Schreiber, die wegen ihrer Schwangerschaft fehlte. Vielleicht bricht sich mal jemand etwas und fällt ein halbes Jahr aus. Da sind die Fernsehmacher natürlich gefordert, müssen im Zweifelsfall nachjustieren. Von daher sind wir immer froh, wenn neuer Schwung reinkommt“, erklärt der Händler.

Und auch das neue Studio kommt bei Schmitz-Avila gut an. Zehn Jahre habe das alte Set bereits auf dem Buckel gehabt. Der neue Händlerraum ist ein echtes Schmuckstück geworden.

Doch all das wäre aber nichts ohne einen Horst Lichter. „Horst ist mehr als ein Moderator“, sagt Julian ganz offen, „er ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine väterliche Figur. Er schaut, dass die einzelnen Gewerke ineinandergreifen und hat immer ein offenes Ohr, wenn mal jemand ein Problem hat.“