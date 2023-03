Hochzeit: Gast will besondere Begleitung mit zur Feier bringen – Braut kennt keine Gnade

Jede Braut wünscht sich zu ihrer Hochzeit wohl nur eines: den perfekten Tag zu erleben. Doch während der Tag der Tage meist als schöne Erinnerung im Gedächtnis bleibt, steckt dahinter meist jede Menge Stress. Denn so eine Planung macht sich selten von allein.

Besondere Brisanz birgt dabei die Auswahl der Gäste. Manche Familienmitglieder oder Freunde fühlen sich schnell auf den Schlips getreten, wenn sie nicht zur Hochzeit eingeladen sind. Doch in diesem Fall geht es um eine besondere Begleitung.

Hochzeit: Angst vor Mega-Feier

Auf „Reddit“ berichtet eine Frau, dass ihre Tante sie zu ihrer Vermählung eingeladen hatte. Eine riesige Feier war dazu geplant. Rund 100 Besucher standen auf der Gästeliste, da die Familien von Braut und Bräutigam einige Mitglieder zählten.

++ Braut auf 180 – weil sich ihre Schwiegermutter dieses absolute No-Go erlaubt ++

Doch als Teil einer so großen Hochzeitsgesellschaft fühlte sich die Frau unwohl. Sie leide an Angstzuständen, berichtet sie. Dafür hat sie ihren Hund stets an ihrer Seite, der sie in großen Menschenmengen beruhigt. Daher plante sie, ihren treuen Vierbeiner auch zum Fest ihrer Tante mitzunehmen.

Braut verbietet tierische Begleitung

Jedoch machte ihre Tante ihr einen Strich durch die Rechnung. Die künftige Verheiratete wollte den Hund ihrer Nichte nicht bei ihrem Ehrentag dabei haben. Da dieser kein speziell trainiertes Tier zur emotionalen Unterstützung ist, könne man nicht sicher sein, wie sich der Vierbeiner in einem Raum voller Fremder bei der Hochzeit verhalten würde, argumentierte sie.

Weitere Nachrichten:

„Meine Tante weiß über meinen Hund Bescheid und wie sehr er mir hilft“, schreibt die Betroffene daher auf „Reddit“. „Ich habe ihr gesagt, dass mein Hund gut ist und gut mit Menschen auskommt, aber sie sagte immer wieder, dass sie ihn nicht dabei haben will.“

Hochzeit: Nichte trifft drastische Entscheidung

Daher ging die Frau einen radikalen Schritt: Sie teilte ihrer Tante mit, dass sie die Einladung ohne ihren Hund nicht annehmen könne. Daraufhin entgegnete die werdende Braut: „Danach sagte sie mir, dass ich mich daran gewöhnen müsse, ohne meinen Hund unter Menschen zu sein.“