Hochzeit: Braut ist entsetzt, weil Schwägerin DAS zu ihrer Trauung trägt

Bei dieser Hochzeit war die Braut überrascht – doch absolut nicht im positiven Sinne.

Das sollte doch ihr Tag werden! Will ihr die Schwägerin jetzt die Show stehlen? Als die bei der Hochzeit auftaucht, ist die Braut entsetzt.

Hochzeit: Braut ist entsetzt, weil ihre Schwägerin DAS zur Trauung trägt

Hochzeit ganz in Weiß? Doch eigentlich trägt doch nur die Braut ein weißes Kleid. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ulrich Roth

Es ist eigentlich eine feste Tradition bei Hochzeiten: Die Braut trägt ein weißes Kleid, während die Gäste sich in andere Farben hüllen. Doch auf dieser Hochzeit lief es ein wenig anders – denn hier erschien auch die Schwester des Bräutigams in einem eleganten weißen Kleid, das sogar noch eine Note heller war als das Brautkleid in Champagner-Farbe.

Bei Reddit lässt die Braut nach der Hochzeit ihrem Unmut freien Lauf. „Meine Schwägerin trug ein Kleid, das sogar noch heller war als meines.“

Weil die Schwester des Bräutigams zur Hochzeit ein helles Kleid trug, konnte man auf den Bildern nicht erkennen, wer denn nun die Braut ist. Auch der Bräutigam war über die Wahl des Outfits seiner Schwester alles andere als begeistert. „Mein Mann war stinksauer, er wollte sie schon rauswerfen“, schildert die Braut: „Aber ich habe ihn gebeten, das nicht zu tun.“

Die Braut weiter: „Seine Schwester steht nun mal gerne im Mittelpunkt, und ich wollte nicht, dass an unserem großen Tag ihretwegen schlechte Stimmung aufkommt.“

Hochzeit: Braut ist außer sich

Auch der Fotograf sei bei der Hochzeit irritiert gewesen. „Der Fotograf hat sie komplett ignoriert“, so die Braut: „Die einzigen Fotos mit ihr wurden von ihren Eltern geschossen.“

Nach der Hochzeit machte die Schwester des Bräutigams es nur noch schlimmer. „Wir haben unsere Gäste gebeten, zunächst keine Fotos der Feier in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen“, sagt die Braut: „Mein Mann und ich wollten die ersten sein, die Fotos unserer Trauung hochladen.“

Doch es kam, wie es kommen musste. „Nach der Hochzeit hat die Schwester meines Mannes dann sofort ein Foto von der Veranstaltung hochgeladen. Wir haben sie gebeten, das Foto wieder zu löschen. Aber sie hat uns ignoriert.“ Für die Braut ist klar: „Was auf der Hochzeit passiert ist, machte mir noch mal bewusst, warum ich so große Probleme mit der Schwester meines Mannes habe.“ (dhe)

