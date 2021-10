Eine braut aus England will die Hochzeit unter gewissen Bedingungen absagen. (Symbolbild)

Hochzeit: Braut will Trauung absagen, wenn der Bräutigam DAS macht

Der eine oder andere Zyniker würde behaupten, dass die Ehe ein ewiger Kompromiss sei. Eine Braut aus England hat allerdings bereits vor der Hochzeit ganz klare Anweisungen an ihren Zukünftigen erteilt.

Solle dieser sich dagegen sträuben, droht die Frau die gemeinsame Hochzeit abzusagen.

Hochzeit: Braut stellt klare Bedingung auf

Die einen streiten sich über die Location der Party, die anderen können sich nicht auf das Festessen einigen. Bei der Hochzeitsplanung kann es immer wieder mal zu Spannungen kommen.

Ein Paar aus England hat sich allerdings schon im Vorfeld über den Junggesellenabschied den Kopf zerbrochen. Laut des „Mirror“ solle die entschlossene Braut bereits vor dem großen Tag eine deutliche Ansage an ihren Partner gerichtet haben.

Hochzeit – das sind beliebte Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Sollte sich dieser nämlich an seinem sprichwörtlichen letzten Tag in Freiheit in einem Stripclub vergnügen, werde sie die Hochzeit sofort absagen. Immer wieder zeigen Filme und Serien die Eskapaden solcher Partys auf. Das wolle die zukünftige Braut im Keim ersticken.

Von einer zu ausgelassenen Junggesellenparty hält die zukünftige Braut gar nichts. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Damit wolle die Britin sich auf keinen Fall über Frauen beschweren, die als Stripperin arbeiten. Vielmehr verstehe sie nicht, wieso Männer vor der Hochzeit so ausgelassen feiern müssen.

Hochzeit: Meinungen im Netz sind geteilt

„Mirror“ zufolge stimmen viele Menschen im Netz der besorgten Frau zu. Manche wiederum finden, dass sie übertreibe und ihrem Mann schlicht nicht vertrauen würde.

Wozu sich der Zukünftige an seiner Junggesellenfeier entscheidet und ob es dann überhaupt zur Trauung kommt, bleibt noch offen. (neb)