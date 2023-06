Eine Hochzeit soll der schönste Tag im Leben von Braut und Bräutigam sein. Damit diese zumindest möglichst nah drankommt, bieten sich den beiden sehr viele Möglichkeiten – wenn man es bezahlen kann, gibt es kaum Grenzen.

Manchmal übertreibt es das Brautpaar aber auch, was nicht selten zu Streit mit der Familie oder anderen Gästen führt. In diesem Fall hatte die Braut sehr konkrete Vorstellungen, wie ihre Brautjungfern an ihrem großen Tag aussehen sollten. Zu diesem Zweck wollte sie unter anderem die Freundin ihres Bruders zu einer fragwürdigen Aktion zwingen.

Hochzeit: Braut mit irrer Vorstellung

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, das zeigt sich auch beim Thema Hochzeiten. So unterschiedlich die Brautpaare sind, so gestalten sie auch ihren großen Tag. Dabei sind ihnen kaum Grenzen gesetzt. Ab und an sind von den Vorstellungen auch die Gäste betroffen. Manchmal geht es dabei nur um die Farben des Outfits, manchmal aber auch um etwas ganz anderes.

In diesem Fall verlangte die Braut unter anderem von der Freundin ihres Bruders (die eine ihrer Brautjungfern war), dass die sich vor der Hochzeit die Augenbrauen tätowieren lässt. Auf „Reddit“ schrieb sie, dass das ein „Muss“ sei.

Hochzeit: Krasse Forderung der Braut

Sie wollte, dass alle Frauen die Prozedur über sich ergehen lassen. „Ich habe das nicht verstanden, weil Rosie und alle anderen Brautjungfern Augenbrauen haben“, schreibt der Mann. Und weiter: „Sie hat für sich und die Hochzeitsgesellschaft im Juli einen Termin vereinbart, sodass die Tätowierung bis zur Hochzeit im Dezember verheilt sein wird.“

Nicht nur der Bruder der Braut findet die Forderung lächerlich, auch seine Freundin stimmt ihm zu. „Sie hat sogar versucht, mit Megan einen Kompromiss zu schließen und sagte, sie würde sie für die Hochzeit färben lassen, wenn es so wichtig sei“, fügte er hinzu. Doch das reichte der Braut nicht und so hatte sie eine Brautjungfer weniger. Das wollte sie nicht akzeptieren und schoss gegen die Freundin ihres Bruders.