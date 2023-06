Dieser Mann steckt kurz vor seiner Hochzeit in einer echten Zwickmühle – und Schuld an dieser Situation ist ausgerechnet seine Zukünftige. Diese will ihm nämlich nur unter einer Bedingung das Ja-Wort geben.

Eine Kutsche, ein Schloss oder aber ein sündhaft teures Kleid: Die Wünsche, die eine Braut kurz vor ihrer Hochzeit hat, können vielfältig sein. Doch was sich die Verlobte dieses Mannes wünscht, ist eher ungewöhnlich. Doch sie meint es sogar so ernst, dass sie die Hochzeit ablasen möchte, wenn eben diese eine Bedingung nicht erfüllt wird.

Mann lachte zunächst über Idee

Die zukünftige Braut will, dass ihre Eltern in das Haus des Paares einziehen, wie der „Mirror“ berichtet – andernfalls würde sie die Hochzeit absagen! Und das, obwohl der Mann mit seinen Schwiegereltern überhaupt nicht klarkommt. Auf der Online-Plattform „Reddit“ schrieb der anonyme Nutzer, dass er zunächst über die Idee gelacht habe – bis ihm klar war, dass es bitterer Ernst seiner Partnerin war.

„Nach dem Tod meines Großvaters vor sechs Monaten habe ich 90 Prozent seines Vermögens ohne Anfechtung geerbt. Er gewährte mir nicht nur genug Geld, um nie wieder zu arbeiten, sondern auch ein riesiges Anwesen […]. Es ist groß genug, um meiner Verlobten, meinen Eltern und ihren Eltern bequem Platz zu bieten. Ich habe jedoch gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie bei uns einziehen, und jetzt ist es völlig aus dem Ruder gelaufen“, schrieb er in dem Beitrag.

Schwiegereltern versuchten, das Paar auseinander zu bringen

Er erklärte weiter: „Ich hatte immer eine unglaublich distanzierte Beziehung zu ihren Eltern. Als sie mich ihnen vorstellte, sagten beide mir ins Gesicht, dass sie mich nicht mochten und dachten, ich sei nicht gut genug.“

Der Mann könne nicht verstehen, warum er seine Schwiegereltern bei sich einziehen lassen soll. Doch seine Zukünftig sieht das als Chance, um „alte Wunden zu heilen“ – und stellt ihm ein Ultimatum: „Lass sie einziehen, sonst findet die Hochzeit nicht statt.“ Der Mann fügte in seinem Beitrag hinzu: „Sie haben viele Male versucht, sie mit ihren Ex-Partnern wieder zu verkuppeln, Lügen über mich verbreitet und sogar Gerüchte über meine Untreue verbreitet.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Netz-Community kann Frau nicht verstehen

Wie der „Mirror“ berichtet, kann die Mehrheit der „Reddit“-User das Verhalten seiner Verlobten nicht verstehen. „Die Frau deiner Träume würde niemals zulassen, dass ihre Eltern so gemein zu dir sind und es tolerieren“, schrieb beispielsweise eine Person. Ob die Eltern der Frau tatsächlich einziehen durften beziehungsweise ob die Hochzeit platzte, ist nicht bekannt.