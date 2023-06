Ein weißes Hochzeitskleid ist DER absolute Klassiker schlechthin. Und damit die Braut an ihrem großen Tag auch wirklich im Mittelpunkt steht, ist es meist nur ihr vorbehalten, diese Farbe zur Hochzeit anzuziehen. Doch eine TikTokerin traf eine drastische Entscheidung.

Im April 2022 heiratete die Influencerin Sheerin – und ihre Hochzeit ist nach wie vor ein großes Gesprächsthema im Netz. Der Grund sind die Kleider, die ihre Brautjungfern zur Trauung trugen.

Weiße Kleider für die Brautjungfern

Dass Brautjungfern einheitlich gekleidet sind, ist nichts Außergewöhnliches. Doch auf Sheerins Hochzeit war es die Farbauswahl, die auf herbe Kritik im Netz stieß, wie das englischsprachige Boulevardportal „The Sun“ berichtet. Denn nicht nur die Braut selbst hüllte sich in einen Traum aus Weiß. Auch ihre Brautjungfern kamen in weißen Kleidern.

Normalerweise liebt es die New Yorkerin, Mode, Hochzeitsinspirationen und anderen Lifestyle-Content auf ihren Kanal zu posten. Doch in einem TikTok-Video regte Sheerin sich jetzt über den Hass anderer User auf, der ihr entgegenschlägt. In der Videounterschrift verrät sie, dass die Leute sie dafür verurteilen, dass ihre Brautjungfern an ihrem besonderen Tag ebenfalls Weiß trugen.

Influencerin bekommt auch Verständnis

„Tut mir leid, dass du meine weißen Brautjungfernkleider hasst“, schrieb Sheerin in einem kleinen Untertitel am Bildschirmrand. Im Hintergrund läuft das Lied „I Love It“ von Icona Pop. In dem Lied heißt es: „I don’t care. I love it“ (deutsch: „Ist mir egal. Ich liebe es“).

Wie „The Sun“ schreibt, bekommt die Influencerin aber nicht nur Hass ab. So schrieb eine Frau: „Mädchen, ich trage auch weiße Brautjungfernkleider! Die Leute merken nicht, dass wir diese klare Linie lieben.“