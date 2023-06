Hochzeit endet in Todes-Drama – Brautpaar erhält erschütternde Nachricht

Stell dir vor, deine Hochzeit ist für immer mit einer schrecklichen Tragödie verbunden, die deine Freunde und Verwandten aus dem Leben riss. Diesen Alptraum musste nun ein Brautpaar erleben. Jetzt bricht es das Schweigen – und spricht über das fürchterliche Drama im Anschluss an ihre Heirat.

Nach der Hochzeit waren zahlreiche Gäste des Paares in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der Reisebus, der sie zum Hotel bringen sollte, kippte um. Zehn Partygäste, Freunde und Familie des Jubelpaares, starben dabei.

Hochzeit: Todes-Drama nach Feier – zehn Gäste tot

Rund 80 Menschen feierten im australischen New South Wales die Eheschließung von Mitchell Gaffney und Medeleine Edsell. Nach einer traumhaften Zeremonie und einer tollen Feier machten sich viele zum Hotel auf, in dem die Gäste unterkommen sollten. Doch die Fahrt endete im Horror.

Auf dem Weg zum Hotel „Wandin Valley Estate“ verunglückte der Reisebus auf der Autobahn, kippte um. Zahlreiche Insassen verloren dabei ihr Leben, auch zehn Gäste der Hochzeit. Der wohl schlimmstmögliche Ausgang eines Tages, der eigentlich der schönste des Lebens werden soll.

Brautpaar bricht sein Schweigen

Nach einigen Tagen des Schocks melden sich Braut und Bräutigam nun zu Wort. Gaffney und Edsell bedanken sich in einem offiziellen Statement für die große Liebe und Unterstützung der Gemeinschaft. „Unser Fokus liegt derzeit darauf, diese Tragödie zu verarbeiten und für unsere Familie und Freunde da zu sein und sie zu unterstützen.“

Neben den Todesopfern gab es beim Busunglück auch zahlreiche verletzte Hochzeits-Gäste. Die Familie, vor allem die Eltern des Bräutigams, nehmen das Drama jetzt zum Anlass für einen Appell. Sie fordern eine Gurtpflicht in Bussen, wie es sie auch in Autos gibt. „Hoffentlich kann so etwas Positives aus der Tragödie entstehen“, schreibt John Gaffney auf LinkedIn.