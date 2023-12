Hochzeit: Familien von Brautpaar prügeln sich bei Feier – der Grund ist völlig irre

Es soll der schönste Tag im Leben eines jeden glücklichen Paares sein: die Hochzeit. Nicht ohne Grund planen Verlobte meist Wochen oder gar Monate im Voraus alle Details rund um das entsprechende Datum.

Es soll nun mal alles nach Plan laufen. Doch bei einer Hochzeit am 21. Dezember 2023 in Nordindien ging offensichtlich so einiges daneben: Plötzlich prügeln sich die Gäste vor den Augen des Brautpaares – und das aus einem unglaublichen Grund.

Hochzeit eskaliert komplett: Gäste prügeln sich

Die britische Zeitung „Mirror“ teilte ein Video, das nun im Netz die Runde macht. Darauf zu sehen: Eine Hochzeitsgesellschaft, die alles andere als harmonisch miteinander umgeht. Im Gegenteil: Die Personen bepöbeln sich nicht nur, es werden auch Stühle quer durch den Raum geworfen – ein Mann wird sogar über den Boden gezerrt.

Dass die Stimmung mächtig angespannt ist, daran ist definitiv nicht zu zweifeln. Doch was war der Auslöser für die XXL-Auseinandersetzung nach dem Ja-Wort? Offenbar habe es an genügend Paneer-Käse im traditionellen Matar-Paneer-Gericht gemangelt. Und in diesem Punkt verstehen die indischen Hochzeitsgäste offensichtlich absolut keinen Spaß.

Hochzeits-Buffet ließ zu wünschen übrig

Ob das Problem durch die spontane Massenschlägerei gelöst werden konnte? Wohl kaum. In dem Curry samt Erbsen und Tomatensoße musste wohl weiterhin auf genügend Käse verzichtet werden. Doch die Netz-Community kann darüber schmunzeln. „Der Dritte Weltkrieg wird um Paneer geführt werden“, scherzte beispielsweise ein User. Und ein anderer Nutzer pflichtete ihm bei: „Keine Kompromisse bei Paneer!“

Bleibt zu hoffen, dass dem Brautpaar der Abend dennoch in positiver Erinnerung bleiben wird – wenn auch ohne genügend Käse-Vorrat.