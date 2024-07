Hochzeit: Fremde Gäste schleichen sich auf Feier – dann entdeckt die Braut DAS

Die einen feiern gerne groß, die anderen lieber im kleinen Kreis. Bei der Hochzeit hat jedes Paar seine eigenen Vorstellungen. Während die einen Hunderte von Einladungskarten an alle Bekannten verschicken, beschränken sich die anderen auf ihre engsten Freunde und Verwandten. In einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Ungebetene Gäste auf der Hochzeitsfeier mag niemand.

Doch genau das passierte einem Ehepaar aus Virginia. Zwei ungebetene Gäste schlichen sich auf die Hochzeitsfeier. Die Gäste bemerkten es nicht einmal sofort. Am Ende fand die Braut sogar ein Überbleibsel der beiden.

Hochzeit: Ungebetene Gäste tauchen plötzlich auf

Es ist eine wirklich kuriose Geschichte, die die Braut auf Reddit erzählt. Am Tag vor dem großen Fest kamen viele der Gäste in einem Hotel an. Dort war auch ein unbekanntes Paar, das die eine oder andere Frage zur Hochzeitsfeier stellte. Alle dachten sich nichts dabei, bis die Feier begann. Da tauchten zwei ungebetene Gäste auf und feierten mit – dabei handelte es sich um das Paar vom Vortag. Und sie fielen nicht einmal sofort auf. Die zwei Fremden hatten sich unbemerkt unter die Gäste gemischt und an den Feierlichkeiten einschließlich des Essens teilgenommen.

„Ich habe die Crasher damals nur bemerkt, weil sie rausgeschmissen wurden. Als ich sah, wie sie von der Bar zur Tür eskortiert wurden, wurde mir klar, dass ich sie nicht kannte. Niemand hat auf der Hochzeit mit ihnen gesprochen“, erinnerte sich der Bruder der Braut gegenüber „Newsweek“.

Ungewöhnliches Hochzeitsgeschenk

Doch damit nicht genug. Zwei Tage nach der Hochzeit entdeckte das Brautpaar eine von Nancy und David unterschriebene Geldkarte. Rund zwölf Dollar (etwa 11 Euro) befanden sich darin. Das Brautpaar schickte das Foto an verschiedene Familienmitglieder, um herauszufinden, ob es unter den Eingeladenen nicht doch eine Nancy und einen David gab. Nach einigem Unglauben und nochmaliger Bestätigung war weder ein David noch Nancy dabei. Offenbar haben die Hochzeitscrasher 12 Euro als Wiedergutmachung dagelassen! die ganze Familie war außer sich vor Lachen. Wenigstens nahmen es alle mit Humor.

„Ich frage mich, ob sie überall auf Hochzeiten unterwegs sind und sich in Empfänge einschleichen“, lautete nur eines der vielen Kommentare unter dem Reddit-Post. Das ist definitiv eine Geschichte, die den Beteiligten in Erinnerung bleibt!