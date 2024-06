Hochzeit: Braut lässt es während Feier ordentlich krachen – sie sollte es bitter bereuen

Eine Hochzeit ist ein unvergessliches Erlebnis im Leben eines Liebespaares. Im besten Fall behalten auch die Gäste die Feier in guter Erinnerung.

In diesem Fall dürfte das außer Frage stehen. Denn die Braut ließ es bei ihrer Hochzeit dermaßen krachen, dass sie am Ende am liebsten im Boden versunken wäre. Beim Anblick des Hochzeitsvideo wurde ihr klar, dass sie nicht nur zu tief ins Glas geschaut hatte, sondern auch ebenso tief hatte blicken lassen.

Hochzeit: Braut schaut zu tief ins Glas

„Ich dachte, ich hätte den Auftritt meines Lebens hingelegt“, gibt Amanda Scheller bei TikTok Einblicke in ihre Seelenleben. Doch die Aufnahmen lassen keinen Zweifel. Jetzt nennt sich die Kanadierin selbst: „Die betrunkenste Braut der Welt.“

Alles fing an mit dem Brautstrauß. Den wollte Amanda Scheller akkurat im hohen Bogen in die Menge werfen. Stattdessen gleicht die Flugbahn des Blumenstraußes eher einer Bananenflanke. Mit Mühe schafft es eine ganz außen stehende Freundin, den Strauß noch zu fangen. Danach wird es kritisch, wie ihr Video beweist:

Hochzeits-Tanz geht in die Hose

Denn beim ersten Tanz mit ihrem frisch vermählten Mann ging so ziemlich alles daneben. „Ich habe alle Bewegungen, die wir geübt hatten, völlig vergessen“, so die Braut, die zugibt „ein paar Drinks zu viel getrunken zu haben“. Dann passiert es. Im völlig falschen Moment sei sie plötzlich abgetaucht. Zum Glück habe ihr Liebster sie noch aufgefangen. Doch damit nicht genug.

Im Überschwang wollte das Paar noch eine Nummer aufs Parkett legen, die sie nach Angaben der Braut im Dress nie geübt hatten. Und es kam, wie es kommen musste. Beim Rückwärtssalto flog das Kleid der Braut nach oben, sodass sie ihren Allerwertesten blank in die Menge streckte. „Großartig“, fasst sie ironisch in ihrem Video zusammen und nimmt es dennoch mit Humor.

Die TikTok-Gemeinde kann sich kaum halten vor lachen: „Hahahahahaha, ich sterbe. Du hattest Spaß und warst von den Menschen umgeben, die du am meisten liebst! Das ist der wichtigste Teil“, beruhigt eine. Andere fragen, ob sie tatsächlich komplett nackt gewesen wäre. Darauf die Braut: „Ich trage einen G-String. Mein Kleid hatte einen Slip.“ Na, dann wäre das ja auch geklärt.