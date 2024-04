GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi im Babyglück: DIESE Kollegen wünschen ihr alles Gute

Sie überzeugt mit ihrem sympathischen Lächeln und ist ein fester Bestandteil der „GZSZ“-Familie. Chryssanthie Kavazi verkörpert bereits seit dem Jahr 2017 die Rolle der Laura Weber bzw. Lehmann in der beliebten Daily-Soap des Senders RTL.

Auch privat läuft es für die Schauspielerin wie am Schnürchen. Seit August 2018 ist die Schauspielerin mit Filmstar Tom Beck verheiratet, nur ein Jahr später wurden Chryssanthi Kavazi und ihr Liebster Eltern eines Sohnes. Nun durfte sich der RTL-Star über weiteren Nachwuchs freuen und auch Kavazis „GZSZ„-Kollegen sind bei diesen süßen Baby-News ganz aus dem Häuschen.

Chryssanthi Kavazi verkündet die frohe Botschaft

Dem Instagram-Profil von Chryssanthi Kavazi folgen stolze 428.000 Menschen. Die Fans der Schauspielerin interessieren sich offensichtlich für den Alltag von Kavazi abseits des „GZSZ“-Sets. Auf ihrem Account teilt die 35-Jährige berufliche Einblicke und Schnappschüsse aus ihrem Familienleben. Mit ihrem neusten Instagram-Beitrag verkündet Kavazi nun die Geburt ihres zweiten Kindes.

Das zuckersüße Foto zeigt die Hände von Chryssanthie Kavazi, Tom Beck und dem erstgeborenen Jungen des Paares, die das kleine Füßchen des Neugeborenen festhalten. Zuckersüßer könnte die Verkündung dieser frohen Botschaft kaum sein!

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Chryssanthi Kavazi schwebt auf Wolke sieben und kommentiert das Foto mit den Worten: „There is a new GIRL in town! Seit Sonntag dürfen wir uns nun auch stolze Eltern eines ganz bezaubernden kleinen Mädchens nennen. Wir sind Hals über Kopf verliebt in die kleine Maus und unser Herz springt vor Glück! Unendlich dankbar für dieses wundervolle Geschenk des Himmels!“ Und auch Kavazis „GZSZ“-Kollegen bringen ihre Freude über die Baby-News zum Ausdruck.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„GZSZ“-Crew im Babyfieber

Der Zusammenhalt am Set von „GZSZ“ scheint enorm zu sein. Dementsprechend freuen sich auch die Schauspielkollegen von Chryssanthi Kavazi über den Nachwuchs des Fernsehstars. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise Glückwünsche der Daily-Soap-Darsteller wieder:

Felix von Jacheroff schreibt: „Willkommen kleine Maus. Lass deine Eltern schlafen“

Valentina Pahde kommentiert: „Welcome Baby Girl! Tante Välly freut sich so sehr für euch! Endlich eine Prinzessin mehr in unserer Family. Sind so stolz auf euch!“

Maria Wedig bekundet: „Liebe an euch vier!“

Olivia Marei schreibt: „Ich wünsche euch einen wunderbaren Start! Alles Liebe!“

Lars Pape gratuliert: „Alles Liebe für Euch und meinen allerherzlichsten Glückwunsch! Freu mich sehr für Euch!“

Ulrike Frank kommentiert: „Herzlichste Glückwünsche und alles LIEBE!!!“

Über so viel Zuspruch vonseiten der „GZSZ“-Familie freut sich die frischgebackene Mama garantiert.

Wie das kleine Mädchen heißt, verrät Chryssanthi Kavazi noch nicht. Die frischgebackenen Eltern werden sich nun erstmal voll und ganz auf die Zeit mit ihrem Nachwuchs konzentrieren.