Das hatte diese Braut sich offenbar deutlich anders vorgestellt. Ausgerechnet auf ihrer eigenen Hochzeit beging sie einen Fehler, der heftige Konsequenzen nach sich zog.

Mackenzie Grimsley aus dem US-Bundesstaat South Carolina und ihr Partner sind seit Jugendtagen ein Paar. Nun gaben die beiden sich endlich das Ja-Wort. Über die Vorbereitungen zur Hochzeit sowie den Tag der Trauung hielt die Influencerin ihre Follower stets bei TikTok und Co. auf dem Laufenden – wie man das heutzutage offenbar nun mal so macht.

Hochzeit wird für Braut zum Alptraum

Was Mackenzies Social-Media-Beiträge über ihre Hochzeit jedoch von anderen Influencern unterscheidet: Die 23-Jährige ließ ihre Follower nicht nur an den schönen Momenten teilhaben, sondern zeigte auch die ungeschminkte Wahrheit. Und zu dieser Wahrheit zählt auch, dass der Hochzeitsabend für die Braut in einer Katastrophe endete.

Auch interessant: Hochzeit endet für Braut mit dem Tod – Ehemann am Boden zerstört

Was Mackenzie zum Verhängnis wurde, war das umfangreiche Catering auf ihrer Hochzeit. Zunächst hätte sie zu viel gegessen, gibt sie auf ihrem TikTok-Kanal zu Protokoll: „Ich habe alles Mögliche in mich reingestopft: Chicken Wings, Hochzeitskuchen, dann eine große Mahlzeit beim Abendessen. Das war zu viel, das war mein Körper nicht gewöhnt.“

Braut auf eigener Hochzeit extrem betrunken

Außerdem bediente sie sich nach eigener Aussage ausgiebig an der All-You-Can-Drink-Bar. „Ich habe Cocktails getrunken und einen Shot nach dem anderen“, sagt sie. Und genau dieser Umstand führte bereits gegen 21 Uhr bei den Feierlichkeiten zum Super-GAU.

Videos zeigen, wie Mackenzie über der Kloschüssel hing und sich mehrmals übergab. „Und das Schlimmste: Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, sagt die Frischvermählte: „Das ist so traurig. Ich kann mich an meine eigene Hochzeit kaum noch erinnern.“

Mehr Themen:

Braut kann sich an Hochzeit nicht mehr erinnern

Nur an die Zeremonie in der Kirche könne sie sich erinnern, weil sie dort noch nicht getrunken habe. „Aber als wir anschließend mit der Party begannen, wird meine Erinnerung immer blasser“, so Mackenzie: „Und ab etwa 21 Uhr sind überhaupt keine Erinnerungen mehr da.“