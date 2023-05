Hochzeit endet für Braut mit dem Tod – Ehemann am Boden: „Sie wollte, dass die Nacht niemals endet“

Seine Hochzeit wird Aric Hutchinson aus den USA wohl sein Leben lang nicht vergessen. Denn nur kurze Zeit nach der Feier wurde sein Leben zu einem waschechten Alptraum!

Als das Paar sich auf den Weg zur Hochzeitsnacht machte, wurde seine Frau bei einem Unfall tödlich verletzt. Nur wenige Tage nach der Feier wurde die Liebe seines Lebens zu Grabe getragen (hier die ganze unfassbare Geschichte).

Hochzeit: Bräutigam am Boden zerstört

Vom Ehemann zum Witwer – und das nur innerhalb weniger Tage. Was Aric Hutchinson aus North Carolina durchmachen musste, ist nur schwer in Worte zu fassen. Denn als seine geliebte Frau Samantha am 28. April auf dem Weg von der Hochzeit ins Hotel ihr Leben ließ, wurde für ihren zurückgebliebenen Mann eine Welt zerstört.

So musste Aric nicht nur seine eigenen schweren Verletzungen durchleiden, sondern auch den wohl schwersten Verlust in seinem Leben. Doch nun hat er in einem Interview mit mehreren amerikanischen Medien wie „ABC“ sein Schweigen gebrochen. Erstmals teilte er seine Erinnerungen an die verhängnisvolle Unfallnacht und bezeichnet seine verstorbene Braut darin als „erstaunliches menschliches Wesen“.

„Ich versuche immer noch, es zu begreifen. Diese Nacht, in der es von einem Allzeithoch zu einem Allzeittief ging, ist nur schwer zu begreifen“, erklärte Aric im Interview. „Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass sie sagte, sie wolle, dass die Nacht niemals endet.“ Aric Hutchinson erlitt bei dem schweren Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma, zwei gebrochene Beine und mehrere Frakturen im Rücken und im Gesicht. Er musste mehrmals operiert werden.

Erste Frage war „Wo ist Sam?“

Als der schwer verletzte Mann dann von seiner OP-Narkose aufgewacht war, bewegte ihn nur eine Frage. „Ich erinnere mich, dass ich wie benebelt aufgewacht bin und nicht mehr ganz bei Sinnen war. Ich konnte das Gesicht meiner Mutter sehen und wusste, dass etwas nicht stimmte. ‚Wo ist Sam, wo ist Sam?‘, fragte ich sie. Da erzählte sie mir, dass es einen Zwischenfall gab und Sam es nicht geschafft hat“, so Aric.

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt kehrte er kürzlich in die Wohnung des Paares zurück. Millers Bruder und Neffe, die in dem Golfwagen saßen, wurden ebenfalls verletzt. Am Mittwoch (17. Mai) reichte Aric Hutchinson eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Unfallfahrerin und mehrere lokale Bars und Restaurants ein, in denen sie angeblich vor dem Fahren getrunken hatte. Die Unfallverursacherin wurde wegen fahrlässiger Tötung und dreimaliger Trunkenheit am Steuer angeklagt. Für jede Trunkenheitsfahrt drohen ihr bis zu 25 Jahre Gefängnis.

Aber auch wenn die Unfallfahrerin, die Aric seine geliebte Ehefrau nahm, zu lebenslanger Haft verurteilt wird, wird das die Erinnerungen an seine Hochzeit und den Tod seiner Samantha niemals wiedergutmachen können.