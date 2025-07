Verona Pooth packt aus – ihr Ehemann nennt sie seine „kleine Hausschlampe“

In der „NDR Talk Show“ sorgte Verona Pooth für unterhaltsame Momente und gab private Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Die Moderatorin verriet Anekdoten aus ihrem Alltag, sprach über familiäre Herausforderungen und erinnerte sich an bewegende und lustige Erlebnisse.

Mit viel Humor schildert sie, wie ihre Familie zusammenhält und wie der Spaß bei den Pooths nie zu kurz kommt. Dabei zeigt sich erneut, dass Verona Pooth nicht nur als Entertainerin, sondern auch als stolzes Familienoberhaupt überzeugt.

Verona Pooth plaudert aus dem Familienalltag

Der „Bild“-Zeitung zufolge erzählt Verona Pooth von ihrer bunten Familie, bei der mehrere Generationen unter einem Dach leben. Sie erinnert sich, wie herzlich ihre Schwiegermutter sie einst aufnahm: „Elkelein hat mal gesagt: Als Veroni in unsere Familie kam, war das, als wäre ein Kolibri hier reingeflogen, seitdem ist alles anders.“ Auch die humorvolle Dynamik innerhalb der Familie kommt zur Sprache. Verona verrät: „Wenn man sich die Pooths so anschaut: Die haben auch alle einen weg! Das ist eine lustige Familie.“

Die Familie teilt denselben Humor und scherzt gerne miteinander. Franjo nennt Verona liebevoll seine „kleine Hausschlampe“, und ihr Sohn Rocco nimmt sie während ihrer Lesetour auf die Schippe. Verona lacht: „Je mehr du eine drüber kriegst, desto lieber haben wir dich.“ Trotz all der Späße bleibt die Familie eng verbunden und unterstützt sich gegenseitig.

Verona Pooth über emotionale Momente

Ein besonders emotionaler Moment für die Familie war der Sieg von Sohn Diego bei „Let’s Dance“. Seine Leistung berührte Verona Pooth zutiefst, vor allem sein „Magic Moment“-Tanz für seinen verstorbenen Großvater Franjo Senior. Verona sagt: „Das war natürlich sehr emotional. Der kleine Rocco hat auch noch Rotz und Wasser geheult.“ Dieser Tanz wird der Familie sicherlich lange in Erinnerung bleiben.

Der Fernsehstar bringt die Zuschauer der „NDR Talk Show“ dann schnell wieder zum Lachen, als sie eine Anekdote über Donald Trump erzählt. Als frisch gekrönte „Miss American Dream“ geriet sie 1995 in eine kuriose Situation. „Man hat uns gesagt: Keiner darf Donald Trump ansprechen. Er war gerade frisch geschieden von Ivanka. Die dachten, alle würden hinter ihm her sein.“ Erst beim Finale der Veranstaltung konnte Verona ihm nahe sein, als er sie selbst zur Gewinnerin kürte.

Das Gespräch in der Talkshow zeigte einmal mehr, warum Verona eine der unterhaltsamsten Moderatorinnen Deutschlands ist. Mit einem Mix aus Humor, Emotionalität und einer Prise Selbstironie begeisterte sie das Publikum. Gerade diese authentischen und humorvollen Einblicke machen die 57-Jährige so sympathisch.

