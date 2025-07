Jamal Musiala mit schlimmer Verletzung – Gegenspieler am Boden zerstört

Diese Szene sorgte für Entsetzen! Kurz vor der Pause des Klub-WM-Viertelfinales zwischen Paris-Saint-Germain und dem FC Bayern München verletzte sich Bayern-Superstar Jamal Musiala schwer.

Nach einem Zusammenprall mit Paris-Keeper Gianluigi Donnarumma blieb der Shootingstar am Boden liegen, wälzte sich vor Schmerzen hin und her. Schnell ließ sich erahnen, dass es schlimm um Jamal Musiala stand.

Jamal Musiala zieht sich Horror-Verletzung zu

Schiedsrichter Anthony Taylor war schon im Begriff, die erste Halbzeit zu beenden, da kam es zum Drama rund um Musiala. Donnarumma kommt nach einem geblockten Ball aus seinem Kasten, erwischt Musiala im Kampf um den Ball ganz übel. Der deutsche Superstar geht zu Boden und bleib mit großen Schmerzen liegen.

++ PSG – Bayern: Musiala-Horror! Schlimme Szene lässt alle erstarren ++

Seine Teamkollegen winken hektisch die Ärzte her, alle Beteiligten wissen schnell, dass sich der Offensiv-Star schwerer verletzt hat. Alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, waren sichtlich geschockt. Alles deutet auf eine schwerwiegende Verletzung und einen langen Ausfall hin. Laut „Sky“ müsse gar mit einem Wadenbeinbruch gerechnet werden.

Donnarumma bricht in Tränen aus

Donnarumma wollte erst noch weiter spielen, hatte nicht mitbekommen, dass er Musiala schwer erwischt hatte. Erst als er sich umdreht und nach Musiala schaut, nachdem seine Mitspieler ihm signalisiert haben, dass er das Spiel unterbrechen solle, merkte er, was passiert war.

Er war gleich mächtig mitgenommen, wusste direkt, dass Musiala sich in dem Zweikampf schlimm verletzt hat. Auf dem Weg in die Kabine musste der Italiener getröstet werden, er brach in Tränen aus. Eine blöde Aktion, ein fairer Zweikampf endet für den FC Bayern München und Musiala im Desaster.