Hochzeit wird zum Desaster – schuld ist diese üble Rede

Eine gelungene Hochzeit besteht meist aus mehreren Komponenten – da wäre eine schöne Location, ein verliebtes Paar und auch die ein andere emotionale Rede von Freunden oder Familienmitgliedern.

Die Braut in folgender Geschichte hätte jedoch wohl lieber auf die Rede ihrer Schwägerin verzichtet, denn diese beschwor ein handfestes Drama herauf.

Hochzeit: Schwägerin ergreift plötzlich das Mikrofon

Schon der Zeitpunkt der Rede auf der Hochzeit einer Braut, die ihr Schicksal auf der Online-Plattform „Reddit“ schilderte, war denkbar schlecht gewählt. Die Braut und ihr frischgebackener Ehemann schwebten gerade zu ihrem ersten Tanz übers Parkett, als Lisa, die Schwester des Bräutigams, dem DJ das Mikrofon aus der Hand nahm.

Während einige Gäste wohl zunächst vermuteten, dass Lisa plötzlich von ihren Emotionen überrannt worden war und dem Hochzeitspaar dringend ihre Glückwünsche mitteilen wollte, sorgte die für eine bittere Überraschung.

„Sie begann eine Rede darüber zu halten, wie nah sie und mein Mann sich früher standen und wie sehr sie ihn vermisst und wie sehr er sich verändert hätte, seitdem er mit mir zusammen ist“, schildert die Braut die respektlose Situation. Die Schwägerin hätte „dick aufgetragen“, als würde sie um ihren Bruder trauern.

„Ich muss zugeben, dass ich an diesem Punkt rot gesehen habe. Es war so unangemessen und respektlos und fühlte sich so an, als ob sie versuchte, dass es bei der Hochzeit um sie statt um uns gehe“, so die Braut weiter. Nach der Rede platzte es dann aus ihr heraus, sie bat ihre Schwägerin darum, sofort mit dem Theater aufzuhören. Anschließend gerieten die Frauen in einen heftigen Streit, woraufhin Lisa das Fest verließ. Doch damit war das Drama noch lange nicht vorbei.

So ist nun die Braut, die von ihrer gesamten Schwieger-Familie als Schuldige angesehen wird: „Meine Schwägerin redet nicht mit mir und meine Schwiegermutter hat mich wiederholt angerufen und verlangt, dass ich mich entschuldige“. Ihr Ehemann sei in dem Konflikt keine große Hilfe, weil er diese hasse – „besonders mit seiner Mutter“.

Immerhin auf Reddit erhält die hilflose Braut Rückendeckung. „Dass Ihre Schwiegereltern Sie dafür verantwortlich machen, dass Sie Drama verursacht haben, sagt viel über die Familiendynamik aus. Wahrscheinlich ist Ihre Schwägerin daran gewöhnt, mit ihrem unangemessenen Verhalten davonzukommen, weil die Familie sie nie zur Rede stellt“, kommentiert jemand.

Ein anderer findet ebenfalls, dass die Braut auf ihrer Hochzeit nichts falsch gemacht hat: „An diesem Punkt schulden Sie niemandem eine Entschuldigung. Ich hoffe, Ihr Mann kann versuchen zu verstehen, wie Sie sich gefühlt haben.“