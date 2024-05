„7 vs. wild“: Unter dieser Bedingung ist Knossi nochmal am Start

Es zählt zu einem der härtesten Formate auf der Streaming-Plattform YouTube: Die Rede ist von „7 vs. wild“ – eine Show, bei der die Teilnehmer regelrecht an ihre Grenzen kommen.

Mitten in der Wildnis ausgesetzt, geht es um den reinen Überlebenskampf. Und das lediglich mit Messer, Beil oder Machete zur Hand. Dieser Herausforderung hatte sich auch Knossi in der Vergangenheit gestellt – in Staffel 2 komplett allein, in Staffel 3 mit Kumpel Sascha Huber an der Seite. Kann er sich eine Fortsetzung vorstellen?

„7 vs. wild“: Neue Staffel wieder mit Knossi?

Am Rande des Megapark-Openings auf Mallorca hakte unsere Redaktion bei dem Entertainer nach. Und seine Antwort könnte wohl kaum deutlicher sein. „Ich würde es wieder machen, aber es muss härter sein. Die erste Staffel war hart, richtig hart – die zweite Staffel war zu einfach. Aber diese Gefühle dort waren krass“, erinnerte sich der Netz-Star an die Zeit zurück.

Im Vergleich zu ähnlichen Formaten versicherte Knossi: „Bei uns ist alles echt.“ Dem Survival-Abenteuer erneut zustimmen, käme für den Vater eines kleinen Jungen aber nur unter einer Bedingung in Frage: „Das nächste Mal würde ich mitmachen, wenn man mit nichts geht – keinen einzigen Gegenstand.“

Knossi will an seine Grenzen kommen

Wohin die Reise in diesem Fall gehen würde, wäre Knossi in erster Linie egal. Er stellte sich vorab eher die Frage: „Ob ich’s dann auch schaffe?“ Die Antwort darauf kann er sich jedoch erst geben, wenn er erneut antritt.

„Aber eigentlich habe ich das abgehakt“, gab der 37-Jährige offen zu. Dabei dürften seine Fans wohl die größte Hoffnung auf das Wort „eigentlich“ setzen – also wer weiß, vielleicht ist Knossi ja doch nochmal bei einer kommenden Staffel mit von der Partie.