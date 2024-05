Knossi mit Partnerin im Megapark: In diesem Punkt sind sie sich uneinig – „Hör doch auf!“

Er ist nicht nur im Netz ein Star, sondern flimmert längst auch über die TV-Bildschirme. Die Rede ist von Knossi – dem „König des Internets“ höchstpersönlich. Beim Megapark-Opening auf Mallorca legte der Entertainer ebenfalls eine Performance hin, die sich sehen lassen kann.

Dabei hatte Knossi nicht nur seine Jungs im Schlepptau, sondern auch seine Liebste. Während die beiden sonst ein Herz und eine Seele sind, kam es im Interview mit unserer Redaktion zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit.

Knossi tritt im Megapark auf – für seine Partnerin ein Problem?

Sobald Knossi auf der Bühne stand, fing das Publikum an zu jubeln. Darunter auch zahlreiche weibliche Fans – für Partnerin Lia ein Problem? Wohl kaum. Mit Eifersucht hat die brünette Schönheit nicht zu kämpfen. Doch laut Knossi gebe es dazu auch gar keinen Grund. „Meine weiblichen Fans sind meist älter und haben ‘Let’s Dance’ geschaut“, scherzte der Internet-Star.

Ohnehin müsse sich Knossis Herzblatt seiner Meinung nach keine Sorgen machen. „Ich bin ja gar nicht der typische Frauenschwarm. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie angehimmelt werde“, erklärte der 37-Jährige im Gespräch. Doch das sah seine Freundin definitiv anders. „Ach hör doch auf, natürlich bist du ansprechend“, konterte sie prompt.

Knossi will nicht mehr ohne seine Liebste sein

Spätestens damit konnte Lia dem Allround-Talent wieder ein breites Lächeln auf die Lippen zaubern: „Ich hab‘ doch einfach die Beste!“ Nicht ohne Grund nehme Knossi seine Partnerin auch gerne überall hin mit, wo es nur geht: „Du willst das ja mit deinem Partner teilen und gemeinsam erleben. Meine Frau ist auch mit auf der Bühne und muss mitsingen.“

Wenn es nach Knossi geht, könne er sich sogar einen gemeinsamen Track mit Lia vorstellen. Im Stil vom Wendler und seiner Frau Laura soll das allerdings nicht enden – ohnehin hätten Knossi und seine Lia auch noch nie über Profile auf Portalen wie OnlyFans und Co. nachgedacht. „Das kommt gar nicht infrage“, stellte Knossis bessere Hälfte direkt klar. Für das Traumpaar vielleicht – was für den Livestreamer allerdings auch feststeht: „Jeder soll machen, was er will!“