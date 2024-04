„Die Zipfelbuben“-Mitglied Timo spricht über Band-Aus: „Seltsames Gefühl“

Es war ein echter Ballermann-Schock: Nach 19 Jahren wurde im März 2024 die Band-Auflösung der „Zipfelbuben“ bekannt gegeben (wir berichteten). Jetzt spricht Timo Schulz (47) mit unserer Redaktion über das Aus der Schlager-Gruppe – und verrät gleichzeitig, wie es für ihn als Solo-Künstler weitergeht.

2022 hatte Timo zusammen mit seinen Band-Kollegen Dirk Ostermann (48) und Florian Flesch (44) mit „Olivia“ einen der Ballermann-Hits des Jahres. Mit der Single landeten sie sogar bis auf Platz zwei der Deutschen Charts. Doch mittlerweile ist alles aus. „Die Zipfelbuben“ gehen getrennte Wege.

„Die Zipfelbuben“-Mitglied Timo hat bereits ein neues Label

„Es ist eine sehr spannende Phase gerade. Wir waren bis vor kurzem ja noch zu dritt und jetzt alleine Anlauf zu nehmen, hat ein bisschen gedauert. Man muss es auch verdauen, aber alles steht in den Startlöchern. Ich habe vor einigen Tagen beim Label Universal/Electrola unterschrieben“, berichtet Timo.

Trotz der Band-Trennung tritt der Berliner weiterhin im Kultlokal „Bierkönig“ auf Mallorca auf. So auch am Sonntag (28. April) um 12 Uhr. Wir haben ihn bei seinem Auftritt vor Ort begleitet. „Es ist schon ein bisschen noch ein seltsames Gefühl, wenn man jetzt auf der Bühne steht, nach rechts und nach links schaut und es ist keiner mehr da. Aber irgendwie ist es auch cool, man hat kürzere Wege und muss sich nicht mehr abstimmen. Bei drei Leuten hat man auch oft ein Ungleichgewicht“, betont Timo.

Erste eigene Solo-Single kommt bald

Bei seinem Auftritt im „Bierkönig“ performte Timo unter anderem alte „Zipfelbuben“-Hits wie „Olivia“ oder „Don Promillo“. Doch auch seine erste eigene Solo-Single durfte nicht fehlen: „Schwimmen in Wodka Lemon“. Der Song erscheint am 3. Mai 2024. „Es wird eine spannende Saison. Ich bin auf jeden Fall wieder fest im ‚Bierkönig‘ mit dabei.“ Einen festen Auftritts-Termin hat Timo allerdings nicht. Die ergeben sich meist von „Monat zu Monat“. Da sei schon immer so gewesen.

Doch auch, wenn es die „Zipfelbuben“ in der ursprünglichen Besetzung nicht mehr gibt – offiziell macht Timo nach wie vor unter dem Namen „Zipfelbuben“ und „Timo feiert“ weiter. Auch ein Casting für ein potenzielles weiteres Band-Mitglied ist in Planung. Mit einer weiteren Person könnte Timo es sich durchaus vorstellen, noch einmal als Band anzugreifen. „Ich glaube, es wäre cool, zu zweit unterwegs zu sein und Erlebnisse teilen zu können. Ich denke ernsthaft über ein Casting in Kürze nach. Aber auch alleine wird es eine spannende Reise.“