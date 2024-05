Julian Sommer: Diese vier Dinge braucht ein perfekter Ballermann-Song

Julian Sommer kann Mallorca inzwischen als sein zweites Zuhause bezeichnen. Jeden Sonntagabend tritt der Sänger im Bierkönig auf der Insel auf und heizt dabei dem Publikum ordentlich ein.

In Sachen Musik hat der aus der Eifel stammende Künstler offenbar den Dreh raus. So landete Julian Sommer bereits mehrere Hits – beispielsweise mit Ballermann-Größen wie Mia Julia Brückner und Mickie Krause. Doch was braucht es eigentlich, um einen solchen Knaller zu liefern?

Julian Sommer betont: „Einfach ein Ohrwurm!“

Julian Sommer muss es jedenfalls wissen. „Zum einen ist es ganz wichtig, einen sehr einfachen Text zu haben – der aber trotzdem anspruchsvoll ist“, erklärte der 26-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit stehen bereits zwei Kriterien auf dem Zettel. Der Erfolg ist dadurch aber noch lange nicht garantiert.

Ein Ballermann-Song bedarf laut Julian Sommer noch etwas mehr: „Er sollte lustig sein. Vielleicht mit einem Wortspiel, aber trotzdem nicht zu schwer zu verstehen.“ In diesem Punkt lieferte der Bierkönig-Star mit „Dicht im Flieger“ wohl den besten Beweis. Der vierte und zugleich wohl wichtigste Fakt lautet allerdings: „Eine eingängige Melodie – also einfach ein Ohrwurm, der hängen bleibt!“

Julian Sommer hat den Überblick verloren

Ob der Song ein Hit werden könnte? „Das merkst du eigentlich schon beim Lieder schreiben“, verriet Julian Sommer ganz offen. Einen absoluten Favoriten in der Saison 2024 habe er jedoch nicht: „Das ist immer schwer zu sagen, es gibt dieses Jahr wieder extrem viele Songs. Ich hab irgendwann sogar schon gar nicht mehr mitbekommen, was alles rauskommt.“ Das sei in den vergangenen Jahren noch nicht so gewesen.

„Es gibt sehr viele gute Songs – ich glaube, meine eigenen sind auch ganz gut dabei“, spekulierte Julian Sommer. Die Masse an neuen Liedern gefalle dem Stimmungssänger allerdings nicht so sehr – ohnehin setze er lieber auf das Motto „Mehr Qualität als Quantität“. Bleibt abzuwarten, wie es im nächsten Jahr an der Hit-Front aussieht.